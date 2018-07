Aída Nízar la lía, de nuevo, en Italia Aída Nízar. / Telecinco La vallisoletana entró en una iglesia apoyando al colectivo LGTBI EL NORTE Lunes, 2 julio 2018, 11:51

Aída Nízar vuelve a ser noticia. En esta ocasión, ha aprovechado el día del Orgullo Gai para publicar en su cuenta de Instagram un vídeo en el que se la puede ver en una iglesia italiana apoyando a la libertad y el colectivo LGTBI.

La ex concursante de 'Gran Hermano' lleva viviendo en Italia hace varias meses y ya se ha convertido en un fenómeno de masas. Desde que pasara por la versión italiana de 'GH' le llueven las ofertas. Como ella mismo dice «Adora su vida y todo lo bueno que tiene se lo merece».

La vallisoletana, al igual que en su paso por el reality español, logró enemistarse con todos sus compañeros italianos, hasta el punto que una fuerte bronca con uno de ellos supuso la expulsión del concursante, aunque ella también tuvo que abandonar dos semanas después.

Su entrada en la iglesia no ha sido la primera polémica que ha generado. Hace unas semanas se metió en la famosa Fontana di Trevi por lo que fue multada con 450 euros. Una cantidad que pareció no importarle ya que no dudó en publicar un vídeo en las redes sociales, en una cafetería y tirándose una botella de agua por la cabeza, mientras no cesa de repetir lo feliz que es, según recoge el portal 'Bekia'.