Agreden a Asraf Beno en una discoteca Le rompieron una copa en la cara, por lo que tuvo que acudir al hospital EL NORTE Martes, 12 marzo 2019, 10:35

La noche del pasado sábado un grupo de jóvenes comenzó a increpar a Asraf Beno en una discoteca, llegando uno de ellos a romperle un vaso en la frente y otro a darle un puñetazo.

'El Programa de Ana Rosa' ha hablado con Miguel Vilas, quien trabaja como camarero en la sala, y fue testigo de la agresión «Empiezan las peleas y empezó a volar todo por los aires. Fueron a hablar con él, le increparon y le dieron con una copa en la cara. De repente otro le mete un puñetazo y le abrieron la frente. A las 5.45 salí y vi una ambulancia, tres coches de la policía. Chabelita estaba apoyada contra la ambulancia. Le pregunté qué había pasado y comenzó a llorar. Me dijo que no podían denunciar porque no sabían quien había sido», cuenta Vilas.