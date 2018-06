Ágatha Ruiz de la Prada y 'El Chatarrero', nueva pareja Agatha Ruiz de la Prada. / Instagram La diseñadora destacó lo que más le gusta de Luis Miguel: «Me encanta cómo recicla el tío» EL NORTE Jueves, 14 junio 2018, 16:17

Iñaki Gabilondo ha sido galardonado en la II edición de los Premios Internacional del Periodismo Vanity Fair, que se ha celebrado en el Hotel Santo Mauro. Una cita a la que han acudido muchos personajes conocidos, entre ellos, y los que más miradas se llevaron, fueron Ágatha Ruiz de la Prada y Luis Miguel Rodríguez, 'El Chatarrero', que aparecieron juntos por primera vez en un acto público como pareja, tal y como recoge 'Chance'.

La ex de Pedro J. Ramírez se encargó de confirnar que son pareja: «Hombre, si no, no hubiéramos venido juntos», comentó la diseñadora, que asegura encontrarse «muy contenta, estoy muy feliz» y quien no dudó en decir que lo que más le gusta de Luis Miguel es «que me encanta como recicla el tío».

En la gala también se pudo ver a Begoña Villacís, Andrea Levy, Sandra Barneda, Ignacio Aguado, Luis del Olmo, Fernando Martínez de Irujo o Miguel Ángel Oliver, entre otros.