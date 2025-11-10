El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Adrián Rodríguez , en una imagen de archivo. Instagram

Adrián Rodríguez, nuevamente en tratamiento por sus adicciones

El actor ha reconocido que «solo» volverá cuando realmente se encuentre «bien y fuerte»

El Norte

Lunes, 10 de noviembre 2025, 12:47

Adrián Rodríguez ha emitido un comunicado en el que admite que ha vuelto a ponerse en tratamiento debido a sus adicciones. A pesar de que el intérprete ha hablado del calvario que lleva pasando durante años por culpa de las mismas, en los últimos tiempos se le ha visto ilusionado y con nuevos proyectos que ahora tiene que dejar de lado.

«Después de varios meses creyéndome que estoy mejor y demás proyectos que quería llevar a cabo, tengo que reconocer que todo ha sido parte de mi enfermedad. La poca luz que aún me queda en mi interior ha vuelto a iluminarme para volver a ponerme en tratamiento», ha anunciado a través de sus redes sociales.

«Esta vez no hay tiempo, no hay un hasta pronto. Solo volveré cuando realmente me encuentre bien y fuerte. Esto es obedecer y hacer las cosas bien cada día, así que doy las gracias a todos y sobre todo, pedir disculpas a toda la gente que haya causado deudas o cualquier otro inconveniente», explica el intérprete a sus seguidores.

Además, anuncia que estará alejado de todo e incluso incomunicado en todo este proceso, realmente necesario para él. «Estaré complemente incomunicado. Gracias y un beso muy fuerte», concluye

