Adele ganó 68.000 euros al día sin trabajar La cantante Adele, con el Óscar que ganó en 2013. / Mike Blake-Reuters Las dos empresas de la cantante facturaron el año pasado 56 millones de euros EL NORTE Valladolid Miércoles, 16 octubre 2019, 09:56

Adele lleva cuatro años sin sacar un disco al mercado pero no por eso ha dejado de ingresar dinero. Lo ha contado 'The Sun'.

El diario británico ha tenido acceso a sus cuentas. La cantante londinense tiene dos empresas que gestionan sus negocios musicales: Melted Stone Ltd. y Melted Stone Publishing Ltd.

Entre las dos facturaron el año pasado 56 millones de euros. De esa cifra, ella recibió 25 millones, lo que le supuso 68.000 euros diarios.