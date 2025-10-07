Adara pasa un mal rato tras no ser elegida por Torres para compartir comida, en 'SV' La concursante no ha podido evitar las lágrimas, después de su decepción con su compañero

Adara Molinero rompió a llorar tras la prueba de recompensa que logró su equipo en 'Supervivientes All Stars 2025'. El enfado vino motivado por la decisión que adoptó su compañero Rubén Torres.

El origen del conflicto se encuentra en la presión de Torres para decidir qué concursantes iban a cocinar la comida y quiénes se la iban a comer. En el combo de los que no obtenían la recompensa se encontraba Adara Molinero, junto a Noel, Miri Pérez-Cabrero y Carlos Alba.

Adara, al ver que su compañero había tomado esa medida, no puede evitar las lágrimas y exclama su preocupación por el que consideraba alguien cercano en los Cayos Cochinos. «Soy tonta del culo. Nos pasamos horas hablando por la noche...», decía. día.

«Me ha contado toda su vida, estoy dolida. No quiero hablar con él, siento rabia», lanzaba mientras comenzaba a llorar. «Ya amor, pero tenía que escoger a alguien. Hay que pasar y punto», le compartía Miri.

Carlos también intentaba apoyarla al verla tan frustrada. «Nunca se gana, otra vez nos vamos a poner de comer 'hasta el culo'», aseguraba. Jessica Bueno y Gloria Camila también se compadecían de Adara, mientras Iván González comentaba: «A mí me sabe mal. Me llevo bien con ella, es un juego. Pero también ha comido más recompensas».

