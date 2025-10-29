Adara Molinero sorprendida por su novio tras ser expulsada en 'Supervivientes All Stars' Torres se emocionaba de felicidad al enterarse de que se salvaba de la eliminación

Adara Molinero y Rubén Torres vivían una noche llena de nervios y emociones en esta semifinal de 'Supervivientes All Stars'. Todos se enteraban de que era noche de expulsión al empezar la gala por Jorge Javier Vázquez, lo que llevaba una gran sorpresa a Honduras: «Pensábamos que íbamos a llegar todos juntos».

Con este 'shock' y ya en la palapa, Adara y Torres se ponían en pie para saber cuál de los dos se quedaba a las puertas de la gran final del próximo jueves. «Los espectadores de 'Supervivientes All Stars' han decidido con sus votos en la app de Mediaset Infinity que el concursante salvado y, por lo tanto, cuarto finalista sea... Rubén Torres», entonaba el presentador, por lo que Adara Molinero era la expulsada.

Al conocer la noticia, Torres se emocionaba de felicidad y se abrazaba a su compañera, asegurando que se sentía arropado por la gente: «Lo quiero agradecer de todo corazón». Momento que Tony Spina quería aprovechar para dedicar unas bonitas palabras a Adara: «Vete con la cabeza bien arriba, eres una gran mujer». La que se despedía, muy emocionada de sus compañeros.

Emocionante despedida

Laura Madrueño también agradecía haber sido siempre tan generosa con el programa: «Para mí sois todos ganadores. Has llegado aquí gracias a tu valentía y a cómo nos lo pasamos de bien contigo, haber superado todos tus miedos». A lo que Jorge Javier se sumaba: «Únicamente te puedo decir que como presentador de 'realities' te quiero en todos los programas que presente».

«Todos merecemos una segunda oportunidad en la vida, esta era mi segunda oportunidad, lloro de alegría, de sentirme orgullosa de no haber abandonado, me voy feliz», decía ella justo antes de decir adiós a la palapa.

Pero las emociones no se acababan para Adara, antes de marcharse de Honduras iba a recibir varias sorpresas en la que no faltaba algo de su hijo. Otra era de su pareja, Vicente Romero, el que le escribía una carta y ella leía en voz alta, muy emocionada. «Independientemente del resultado para mí eres increíble, una ganadora. Como mujer y madre eres increíble. Después de tantos días, viéndote cómo peleas, luchas, ríes y lloras, tienes toda mi admiración. No paro de pensar en el momento que te vea venir de frente , seguir adelante con nuestra historia... tengo más ganas e ilusión que nunca, eres increíble», eran algunas de las palabras que este le dedicaba.

El reencuentro

María, la mejor amiga de la ya exsuperviviente, había viajado a Honduras por si ella se convertía en la expulsada. Cuando Adara recibía esta sorpresa se quedaba completamente en 'shock': «¿Qué haces aquí? Qué fuerte». La que confesaba haber pensado mucho en ella mientras ha estado en Honduras: «Te quiero mucho, no me puedo creer que te esté viendo».

Ambas se abrazaban, saltaban de alegría entre gritos y compartían confesiones en este especial reencuentro en Honduras tras la expulsión de Adara, que estará el próximo jueves en el plató durante la gran final de 'Supervivientes All Stars'.