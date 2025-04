Adara Molinero explica la razón de su enemistad con Tamara Gorro

El Norte Martes, 29 de abril 2025, 20:05 Comenta Compartir

Adara Molinero, en una nueva entrega de su videopodcast 'En las mejores familias', después de recordar la curiosa situación en la que conoció a Alexsinos, la que fuera concursante de 'Supervivientes' carga como nunca contra Tamara Gorro.

Después de aclarar cómo es su verdadera relación con Violeta Mangriñán, Adara ha querido hablar de otra influencer y extronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa', con la que no tiene una buena relación desde hace tiempo. La exconcursante de 'Gran Hermano' ha opinado públicamente sobre Tamara Gorro, desvela el motivo de su enemistad, en primicia. «Me cae fatal. Me parece forzada, no me gusta», ha comenzado explicando en esta nueva entrega de su videopodcast.

La ganadora de 'Gran Hermano VIP' tiene un pasado en común con Tamara que ha sacado a relucir. La madrileña ha explicado lo que vivió con la influencer: «A las semanas me había bloqueado, no entendí nada». Muy sincera, Adara desvela todos los detalles de lo que sucedió entre ellas: «Le debió picar o algo».

La exconcursante de 'SV' ha opinado sin filtros sobre la influencer, recordando una de las mayores polémicas que ha protagonizado. Adara Molinero ha dejado muy claro lo que piensa al respecto y no ha dudado en compartirla con todos los presentes en el plató. Ha echado la vista atrás durante un nuevo programa de 'En las mejores familias' para hablar de una anécdota que vivió con Tamara Gorro.

