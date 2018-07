Adara y Hugo, de 'GH', esperan a su primer hijo Adara y Hugo. / Instagram La concursante de 'Gran Hermano 17' ha publicado en Instagram una imagen de una ecografía EL NORTE Viernes, 6 julio 2018, 17:59

En sus diecisiete ediciones, 'Gran Hermano' ha visto cómo han desfilado por el reality cientos de concursantes y con ellos multitud de historias de todo tipo: desde amorosas, de odio o socios que no acabaron muy bien en sus negocios y un largo etcétera de vínculos que nacen en la casa más famosa de toda España. Pero lo más curioso del tema es que se produzca una relación entre dos concursantes de diferentes ediciones como es el caso de Adara Molinero y Hugo Martín. Ella participó en 'Gran Hermano 17' y dentro de la casa mantuvo una estrecha relación con Pol Badía. Por su parte, Hugo no estuvo exento de polémicas a su paso por 'GH Revolution', aunque se convirtiera en ganador. Meses después de la salida del uruguayo, confirmaron que mantenían una relación y el pasado 6 de julio anunciaron que estaban esperando un hijo. La propia Adara publicaba en Instagram una imagen en la que aparecía una ecografía y escribía: «Sí, vamos a ser papás y estoy tan tan feliz... Hoy ha sido mi primera visita al ginecólogo y estoy de un mes y medio. He podido escuchar su corazoncito y ha sido increíble!».

El pequeño no será el primero que nace de una relación entre dos concursantes de 'Gran Hermano'. En la primera edición fueron padres Israel y Silvia, en la segunda, Carlos 'El Yoyas' y Fayna, y en 'Gh15' Jonathan Pérez y Yolanda Claramonte, según recuerda Formulatv.