Una actriz de 'Harry Potter' abre un perfil en OnlyFans

Jessie Cave, quien interpretó a Lavender Brown, pareja de Ron Weasley en la sexta cinta de 'Harry Potter', ha sorprendido a sus seguidores tras revelar que se abrió una cuenta en OnlyFans para pagar las deudas que tiene. A través de un vídeo en sus redes sociales, la actriz aseguró que el contenido que publicará está dirigido a un mercado «muy específico» y enfocado en su larga cabellera rubia, tal y como recoge el diario ABC.

A pesar que la plataforma en mención se volvió popular por el contenido sexual que se distribuye en ella, celebridades como Lily Allen, Drea De Matteo y Gianluca Vacchi, han compartido su presencia en dicha página, incluso con otro tipo de contenido que les ha permitido obtener mayores ganancias. En el caso del multimillonario italiano, en su cuenta de OnlyFans comparte material exclusivo de su vida familiar junto a su mujer Sharon Fonseca y su hija Blu Jerusalema.

«Estoy lanzando una cuenta, pero no una sexual», confesó Cave en el podcast 'Before We Break Up Again'. «Es de fetiche. Los fetiches no necesariamente implican algo sexual», explicó y resaltó que su presencia en la plataforma de suscripción solo será por un año, puesto que el objetivo es liquidar sus deudas.

Además, a través de un vídeo en su Instagram, Cave compartió sus objetivos: «¿Mi meta? Que mi casa sea segura, cubrir el arsénico y poner el tapiz, construir un nuevo techo, etc. ¿Mi meta? Salir de mi deuda. ¿Mi meta? Darme valor a mí misma. Probarle a aquellos del pasado que me han juzgado mal y que no soy tan dulce. Dedicar tiempo a algo que nunca he invertido: Amarme a mí misma», indicó.

La actriz también resaltó que una de las motivaciones que tuvo para dar este paso fue: «Romper el libro de reglas de la buena actriz». «Me siento como si estuviera haciendo algo travieso, algo un poco jodido. Eso me gusta», agregó. En tanto, en la descripción de su perfil de OnlyFans se puede leer: «Exactriz de 'Harry Potter', escritora, dibujante y ahora especialista en pelo largo de OnlyFans. Hago CONTENIDO ESPECIALIZADO SOBRE PELO que puede que te guste», escribió, dejando en claro que su contenido no es sexual.

La publicación fue bien recibida por sus seguidores y amigos, quienes no dudaron en brindarle su apoyo a través de los comentarios. «Es una idea muy, muy buena», escribió Katherine Ryan, comediante y presentadora canadiense. En tanto, sus fanáticos aplaudieron la iniciativa y alabaron su pelo: «Reina del pelo», «Harás fortuna», fueron algunos de los mensajes.

