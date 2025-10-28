La actriz Esther Uria fallece a los 55 años

El Norte Martes, 28 de octubre 2025, 11:15 Comenta Compartir

Esther Uria no ha podido superar una breve enfermedad y ha fallecido a los 55 años de edad en el Hospital Donostia. Esta actriz y pedagoga, como recuerda '20minutos', comenzó su carrera en la escuela Antzerti, donde se licenció en Arte Dramático y debutó con la obra 'La cacatúa verde', dirigida por Mario Gas. Desde entonces, su nombre se asoció al teatro vasco, participando en montajes como La importancia de llamarse Ernesto o Como agua para chocolate. También participó en series como 'Hospital Central' y 'Cuéntame como pasó'.

En televisión, Uria dejó su huella en producciones de ETB como 'Euskolegas' y 'Pilotari', además de aparecer en series nacionales como 'Maitena: Estados alterados' o 'El comisario'. Sin embargo, en 2008 decidió dar un giro a su vida y retomar los estudios, iniciando una nueva etapa centrada en la educación.

Uria llegó a obtener el Premio Extraordinario en Educación Especial y el Premio Fin de Carrera en Psicopedagogía, además de un máster en Formación del Profesorado en Secundaria. En 2014, consiguió una beca para desarrollar su tesis sobre el teatro como herramienta pedagógica para fomentar la convivencia entre alumnos de secundaria, una investigación que completó parcialmente en la Universidad de Victoria (Canadá).

En 2018 se doctoró en la EHU/UPV con la tesis 'Diseño, desarrollo y evaluación de un programa basado en las técnicas del sistema teatral para el fomento de la convivencia positiva en el alumnado de secundaria del País Vasco', una investigación en la que integró de forma natural sus dos vocaciones: las artes escénicas y la docencia.

Pero su amor por el teatro nunca desapareció. En 2013, junto a su pareja, Edu Errondosoro, miembro del grupo Golden Apple Quartet, creó la obra Cada día es solo una vez al día, donde reivindicaba la importancia de la risa como motor vital. «No nos lamentemos del pasado; tenemos el presente, y una forma muy positiva de vivirlo es empezar a hacerlo con humor reflexivo. Vivamos el presente con humor y amor», decía entonces. Ese lema, que resume su manera de entender la vida, también sirvió de inspiración a muchos de sus alumnos y colegas.