El actor mexicano Alejandro Landero vive en la calle junto a sus perros y gatos El protagonista de 'Rosa Salvaje' ha confirmado en una entrevista que «no tiene donde ir»

El Norte Miércoles, 22 de octubre 2025, 12:44 Comenta Compartir

El actor mexicano Alejandro Landero que se hizo popular en los años 80 por su papel en la telenovela 'Rosa Salvaje' ha sido visto por los vecinos de Roma y Condesa, en Ciudad de México, malviviendo en la calle. Tras comprobar que se trataba del famosos intérprete, una ciudadana ha pedido ayuda para él a través de las redes sociales, informando de que Alejandro está «en situación de calle», tal y como se aprecia en su vídeo. Se puede ver al actor rodeado de bolsas y otros enseres en un banco de la calle y junto a varios trasportines donde mantiene a salvo a sus gatitos.

¡Alejandro Landero rompe el silencio!

El actor fue captado en situación precaria y revela por qué está viviendo en la calle junto a sus mascotas:

💔 “No tengo a dónde irme, pero no los voy a dejar… somos una unidad familiar” 🐶🐱

La ayuda que esperaba no llegó y tuvo que dejar… pic.twitter.com/jVbeGI7Ldc — @TVNotasmx (@TVNotasmx) October 21, 2025

Tras hacerse viral este contenido, el actor accedió a dar una entrevista en primera persona en TVNotas para explicar cómo ha llegado a tal situación. El actor ha insistido en que se encuentra en una «situación precaria», pero aclarando que «no ha sido abandonado por sus seres queridos». «No es que esté abandonado a buena de Dios, porque mi familia política ha estado conmigo en todo momento. Lo que pasó es que yo me iba a ir a Puerto Vallarta pero la ayuda que me iban a dar para marcharme allí no ha llegado», comenzaba a explicar en su intervención.

«No tengo a dónde ir con mis mascotas»

Después, ha aclarado por qué ya no tiene un techo en el que cobijarse: «Eso se sumó al problema que estaba teniendo con mi departamento, que está pendiente de juicio. Mi abogado me dijo que me podía un tiempo nada más. Llegó el tiempo. Esto fue en los últimos 15 días. Yo estaba esperando la ayuda. Cuando no llegó y tuve que dejar el departamento. No tuve a dónde ir y no iba a dejar a mis niños (sus mascotas). Por eso estoy aquí, no porque me falte, no porque sea yo nada. Es simplemente porque somos una unidad familiar. Somos un perro y cuatro gatos. No los voy a abandonar», ha confesado el actor sobre el difícil momento que atraviesa.

Landero ha añadido también que, antes de verse malviviendo en un banco de la calle, tenía algunos «negocios» entre manos que, al final, no le «salieron bien». «Esos negocios no se pudieron concretar y yo también pensaba que iba a poder sacar un adelanto de dinero y tener medios para hacer las cosas, pero no se ha podido. De todas formas, yo no pierdo la fe y confío en que pronto me voy a poder ir para allá, a Puerto Vallarta y que termine toda esta pesadilla», concluye en la entrevista.

Para ayudarle, la vecina de la zona que grabó el vídeo que, después, llegó hasta la televisión mexicana, pedía para él un lugar en el que residir «al menos durante un mes» con sus mascotas. Porque el mayor problema de este actor es que, además de no tener dinero para pagarse un alojamiento, no quiere irse a ningún albergue social sin ellas.

Temas

Mascotas