Un accidente empaña el cumpleaños de Aitana Aitana, finalista de 'OT 17'. / Instagram La finalista de 'Operación Triunfo 2017' se resbaló en la ducha del hotel donde se alojaba EL NORTE Viernes, 29 junio 2018, 10:44

Aitana Ocaña no ha podido celebrar su cumpleaños como esperaba debido a un pequeño accidente que ha sufrido y que le ha provocado la ruptura de un brazo, tal y como ella misma ha publicado en su perfil de Instagram.

En los vídeos publicados, la joven aparecía con el brazo en cabestrillo y explicando a sus fans lo que le había pasado. Según cuenta la finalista de 'Operación Triunfo 2017', se resbaló en la ducha y tuvo que ser atendida por los servicios médicos del hotel en el que se encontraba: «Ha sido una tontería, porque soy una torpe», ha comentado.

Aitana, que cumplía 19 años, fue sorprendida por Cepeda con una cena en un restaurante al que acudieron la mayor parte de sus compañeros de 'OT', junto con otros amigos de la joven que también habían sido invitados.

Cepeda fue el primero en felicitarla. «Felices 19, por como eres, por ser el pilar más importante en mi vida. Te quiero». Del mismo modo, Aitana quiso agradecerle la sorpresa por su cumpleaños «Ayer me regalaste el mejor regalo que era traer a mis mejores amigos. No hace falta palabras porque todo se entiende, porque sí, te quiero y eso implica todo. No quiero perderte, nunca, por favor».