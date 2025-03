Un abandono y una expulsión reducen el número de 'Supervivientes'

El Norte Lunes, 31 de marzo 2025, 11:55 Comenta Compartir

Tras unas semanas de concurso, ya han comenzado a estallar los primeros enfrentamientos en 'Supervivientes' que han desembocado en la activación del protocolo de abandono por parte de Rosario Matew. Aunque feliz con el grupo que le está acompañando en su paso por la isla, la joven pedía acabar con su participación debido a la presión psicológica que está sintiendo desde que comenzó la convivencia en la que echa mucho de menos a su pareja y su familia.

«Admiro muchísimo a todos los compañeros que se han sumado a esto, me admiro a mí por ser tan valiente y haberlo dado todo, escuchar lo que siento. Sé lo que se espera de mí, muchas veces nos quedamos por el qué diran pero siento que tengo que escuchar a mi instinto, necesito irme a casa, abandono la aventura, no puedo más. Lo siento», sentenciaba Rosario comunicando así su decisión de abandonar esta aventura en Honduras a pesar de los mensajes de ánimo que había recibido de sus padres y su pareja animándole a seguir adelante.

Por otro lado, se producía la primera expulsión definitiva del programa tras el abandono de Beatriz Rico y Terelu Campos. Después de algunos días de convivencia entre los integrantes de 'Isla Misterio', Manuel, Nieves, Samya y Ángela Ponce, eran estas dos últimas las que se jugaban la expulsión definitiva con la decisión de la audiencia.

Finalmente, Ángela era la elegida por el público acabando así con la participación de Samya en 'Supervivientes'. «Estoy bien, estaba en un grupo en el que he estado muy cómoda. Estoy bien, iba a ser un día triste pase lo que pase, me he sentido muy cómoda en este grupo, pienso que no lo he hecho tan mal, me he superado en muchas cosas pero me ha tocado irme la primera», explicaba Samya entre lágrimas a modo de despedida.

Temas

Supervivientes