«Somos el aliado perfecto para los que buscan respaldo jurídico»

Laura Negro Valladolid Jueves, 16 de octubre 2025, 08:40

Litia Legal, que es referente en asesoramiento jurídico y económico integral tanto para particulares como para empresas, ofrece cobertura en todas las ramas del Derecho, así como servicios avanzados de controlling de gestión, dirección financiera y organización empresarial. Durante FIVA 2025, ofrecerá consultas jurídicas gratuitas de 20 minutos a todos los visitantes que deseen resolver dudas sobre la compraventa de inmuebles. «Los asistentes podrán recibir orientación personalizada sobre contratos de arras, escrituras notariales, obligaciones y derechos del comprador y del vendedor, y tributación derivada de la operación, con el fin de garantizar una compraventa segura y sin sorpresas», explica Rebeca de Miguel, su responsable.

Además, el despacho aprovechará la feria para informar sobre sus principales líneas de acción jurídica, destacando su papel pionero en el pleito del cártel de coches, con sentencias favorables que permiten recuperar entre 2.000 y 3.000 euros por vehículo adquirido entre 2006 y 2013. Litia Legal también lanzará una nueva campaña sobre contratos de financiación de vehículos con cláusulas abusivas, cuyas primeras demandas ya han sido presentadas en Valladolid. «Llegamos a FIVA como el aliado perfecto para quienes buscan confianza y respaldo profesional en cualquier ámbito jurídico o empresarial», remarca de Miguel.

Litia Legal Dirección. Calle Miguel Íscar, 2, 1º izquierda. Valladolid

Teléfono. 983 367 135

Horario. Lunes a jueves, de 9:00 a 18:30 horas y viernes de 08:00 a 15:00 horas

Página web. www.litialegal.es

Correo electrónico. litia@litialegal.com

Temas

Vivienda