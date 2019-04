Tejerina lamenta la «burla» y «enorme tomadura de pelo» de Sánchez a los españoles por su postura sobre los debates El PP de Valladolid celebra un acto en el que participa el presidente provincial, Jesús Julio Carnero, la candidata al Congreso por la provincia Isabel Garcia Tejerina, y alcaldes del partido. / Ical «Sin el PP no habrá PAC, sin PAC no hay agricultura y sin agricultura no hay pueblos», asegura la cabeza de lista del PP al Congreso de los Diputados por Valladolid EL NORTE Valladolid Sábado, 20 abril 2019, 17:45

La cabeza de lista del PP al Congreso de los Diputados por Valladolid, Isabel García Tejerina, señaló hoy que la polémica suscitada sobre la celebración de los debates televisivos de Atresmedia y RTVE la próxima semana entre los candidatos a la Presidencia del Gobierno con representación en el actual arco parlamentario es «una burla como no se había vivido en la historia de España» y «otra enorme tomadura de pelo de Pedro Sánchez a los españoles, con el dinero de todos».

«Hemos visto el poco respeto que siente hacia nosotros, con el uso de RTVE como nunca se había visto en democracia, en la televisión que es de todos los españoles y que está utilizando para su uso personalísimo. Al final se ha visto absolutamente acorralado y ha tenido que recular por no poder sostener la vergüenza de no haber querido debatir, de no dar la cara», defendió, según informa Ical.

En su opinión, el actual presidente del Gobierno «no quiere mirarse frente al espejo de lo que él es» y «no quiere que los españoles escuchen cómo no nos dice que no va a indultar a aquellos que han atentado contra todos los españoles». «No quería enfrentarse a la democracia, que es debatir, contraponer ideas y también escuchar que te saquen lo que han sido tus miserias políticas, de rogar a los independentistas y a quienes fueron miembros de una banda terrorista», explicó.

Cuestionada sobre si sería partidaria de regular por ley los debates televisivos, asegura que «con personas que entienden la democracia como lo que es no haría falta», si bien «viendo el uso que ha hecho Pedro Sánchez a su favor» quizá sí habría que regularlo en una ley «para evitar que un candidato socialistas dé la espalda a los españoles de la manera que lo ha hecho».

«Me parecería una tristeza pero si hay que recurrir a la ley para obligar a Pedro Sánchez a que debata y dé la cara frente a los españoles lo tendremos que llevar a una ley, pero en cuarenta años de democracia nunca habíamos necesitado una ley para que un candidato debatiera. No estaría de más que, también en esto, que Pedro Sánchez se empape un poquito de democracia», remachó.

«Sin el PP no habrá PAC, sin PAC no hay agricultura y sin agricultura no hay pueblos»

Isabel García Tejerina, aseguró que en las elecciones generales del próximo 28 de abril está en juego «el futuro y la unidad de España». «También nos jugamos el futuro de nuestros pueblos, porque sin el PP no habrá PAC, sin PAC no hay agricultura y sin agricultura no hay pueblos», defendió.

Así lo expuso instantes antes de participar en un acto junto al presidente provincial de los 'populares', Jesús Julio Carnero, en el auditorio del Museo de la Ciencia de Valladolid, donde se reunieron con todos los candidatos de la provincia en las diferentes elecciones que tendrán lugar hasta el próximo 26 de mayo.

«Nos reunimos todos los candidatos del PP y a todos nos une lo mismo: el amor a España, a nuestra tierra, y el compromiso por traer la mejor vida para los vallisoletanos. Habrá una enorme diferencia, habrá dos España distintas si gobierna el PP o si gobierna el PSOE, y dos españas muy diferentes para los pueblos», esgrimió.

En su opinión, «sin el PP no habrá digitalización, la que ya estaba en marcha y los socialistas quitaron». «Para nosotros todos los pueblos necesitan estar conectados con banda ancha ultravelocidad, algo que ya estaba aprobado por el PP y lo paralizaron los socialistas», denunció.

Además, a su juicio, si no gobiernan los 'populares' «no habrá una financiación autonómica para que Castilla y León y los pueblos tengan la mejor sanidad, dependencia y educación, como tenemos gracias al esfuerzo ingente de la Junta de Castilla y León». «En Valladolid merecemos una financiación autonómica que no se haga para financiar los caprichos de Quin Torra por los socialistas, sino que tenga en cuenta la despoblación como propone el PP», argumentó.

También expuso que «sin el PP no habrá regadíos» y que «sin infraestructuras hídricas no llega el agua a la parcela de los agricultores, que les da más renta y más estabilidad en sus cosechas». En su alocución, añadió que «sin el PP no habrá una educación en libertad, de calidad para los niños que viven en el meido rural», y garantizó que «sin el PP habrá una subida de impuestos».

«Con el PP habrá una bajada de impuestos importante para todos, en el IRPF (nadie pagará más de un 40%), el impuesto de sociedades (máximo un 20%), y medidas tan importantes para nuestros pueblos como quitar el impuesto de patrimonio, el impuesto de sucesiones y donaciones. Habrá medidas fiscales para atraer la inversión y el empleo en los pueblos, para que los jóvenes y las mujeres encuentren allí su mejor proyecto de vida», argumentó.

En su opinión, los socialistas se mantienen en el poder «sobre la base de ceder lo de los castellanos y leoneses a Cataluña, con socios estables indignos». «El 28 de mayo empezamos a construir la vida de nuestros pueblos y a atender las necesidades de nuestros pueblos con financiación, empleo, servicios sociales, digitalización, en definitiva con proyecto de futuro para España, con ideas, con políticas claras para cada una de las cuestiones que a los ciudadanos nos afectan en la vida diaria, desde la política de regadíos a una política energética responsable o la atención a la dependencia o que la educación pueda ser elegida por los padres», remachó.

Por su parte, Carnero aseguró que el PP de Valladolid decidió organizar el acto celebrado hoy para reflexionar sobre «lo importantes que son estas elecciones generales para todos los pueblos de España». «Nos estamos jugando mucho, ser España y estar en España, y la mejor manera de hacérselo saber a todos los vecinos de la provincia es hablando con nuestros candidatos en los diferentes municipios y teniendo un día de convivencia con todos ellos», comentó.