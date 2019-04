Satisfacción entre los candidatos al Congreso y al Senado por Soria por la alta participación

Juan Carlos García, el candidato al Congreso por Soria con Unidas Podemos, el joven de 20 años, votaba en su pueblo, en la localidad soriana de Fuentecantos, a las doce menos cuarto de la mañana. Y lo hacía «con mucha esperanza, ilusión, porque en estas elecciones nos jugamos ir cada año a Madrid a manifestarnos, hoy soy un privilegiado porque voy al colegio electoral de mi pueblo a votar y eso es porque no he sido expulsado de mi provincia, no lo he tenido que hacer por correo obligatoriamente». Es la primera vez que ha podido ejercer su derecho a voto debido a su corta edad.

Añade que «esperábamos una campaña más crispada al igual que el día de hoy, pero es todo lo contrario de momento reina la tranquilidad y animamos a todos los ciudadanos a que vayan a votar porque son unas elecciones cruciales para todo el mundo y por supuesto para Castilla y León, hoy tenemos la oportunidad de elegir y decidir nuestro futuro». El número uno al Senado por la formación morada, Enrique Maestu, ejerció su voto por correo hace unos días porque tenía que encontrarse en la capital de España durante la jornada de hoy.

Tomás Cabezón, número uno al Congreso por el PP, apela a los indecisos, «a que lleven a cabo el voto reflexivo porque mañana ya no habrá vuelta atrás, es un día importante para los ciudadanos, tienen la oportunidad de elegir y animamos a la participación, nos la estamos jugando para los próximos cuatro años, hay que reflexionar muy bien el voto y así se lo hemos trasladado en los días pasados a los ciudadanos de toda la provincia. Salimos a ganar, a conseguir los tres senadores y el diputado que tenemos».

Laura Prieto, la número uno al Senado por el PP insistía después de depositar su voto en que «ha llegado y el día y el trabajo está hecho, hemos intentado llegar a todos los pueblos de la provincia, hemos hecho muy buena campaña, hemos llegado a todos los colectivos con atención especial, el mensaje es de ánimo, hay que votar con mayor fuerza que nunca porque esta vez nos jugamos más que nunca».

Por el Partido Socialista, el candidato al Congreso Javier Antón, votaba en la capital y daba la gracias «a todos los miembros del dispositivo, desde los vocales hasta la policía nacional, y con el deseo de que la gente se anime a participar que es el síntoma de que hay pulso democrático, y con el segundo deseo de que el gobierno que salga haga que Soria siga progresando y nosotros trabajaremos desde dentro para ello».

El número uno al Senado por el PSOE, Jesús Manuel Alonso, votaba a las 10 de la mañana en Ágreda, municipio del que es alcalde, y pedía a los ciudadanos «que voten con responsabilidad, porque Soria se encuentra en un momento histórico, en un punto neutro, y problemas de Soria y nadie mejor que los propios ciudadanos para darse cuenta del trabajo que hemos hecho cada uno de los candidatos en los últimos cuatro años, y lo que ha avanzado Soria en los últimos 10 meses».

En Ciudadanos Soria, el candidato al Congreso, Saturnino de Gregorio, votaba a primera hora de la mañana en el patio de columnas del Ayuntamiento de Soria, que con una reflexión y es que «hoy es el día más importante de la democracia española, se define el futuro de este país, y esperamos que el bipartidismo se rompa y que nazca de nuevo la esperanza para esta provincia, para la Comunidad y para todo el país». Le acompañaba el candidato número uno al Senado, José Boces, quien votaba donde siempre, en el colegio Infantes de Lara de la capital, y pide a los sorianos» que voten libremente porque esto es lo más bonito que podemos hacer por nosotros mismos, tenemos opción a que Ciudadanos gane un senador y va a ser una realidad».

Desde la Plataforma por el Pueblo Soriano, el candidato al Congreso José Antonio de Miguel es el más retrasado en votar, puesto a que esta hora aún no lo había hecho, en su municipio, en Almazán. En Ágreda lo hacía la candidata al Senado, María Jesús Ruiz; se felicitaba porque «en Ágreda había mucha gente votando cuando yo he ido y solo deseo que haya una participación muy alga hoy, porque las elecciones son para eso, para que el pueblo se manifieste, no sometemos a la decisión el pueblo y hoy todos somos lo protagonistas».