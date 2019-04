Sánchez se lanza a por los indecisos de centro aupado por el veto de Rivera El presidente del Gobierno Pedro Sánchez, durante el mitin que dio este sábado en la isla de Tenerife. / EFE/ Cristóbal García El presiente del Gobierno endurece su discurso contra el secesionismo y dedica parte de sus actos justificar la moción de censura contra Rajoy PAULA DE LAS HERAS Las Palmas Domingo, 14 abril 2019, 15:21

El CIS preelectoral publicado la semana pasada dejó algo claro: el porcentaje de indecisos es tan elevado en esta campaña para las generales del día 28 que puede acabar dando al traste con todos los pronósticos. En la dirección del PSOE creen que los más probable es que el voto de los dudosos se decante de tal manera que no alterere la tendencia que marcan ese y otros sondeos, que sitúan a su candidato a la cabeza en intención de voto y con muchas posibilidades de gobernar. Pero Pedro Sánchez necesita más para no volver a estar condicionado por la agenda secesionista. Este domingo lanzó en Las Palmas de Gran Canaria un mensaje de socorro al votante de centro.

«Queremos y necesitamos una gran mayoría parlamentaria y para ello tenemos que apelar al voto de aquellos que en los últimos 40 años alguna vez han votado al PSOE, que votaron al PSOE y se fueron a la abstención y de aquellos -llegó a decir- que no lo han votado nunca y ahora pueden pensar 'bueno, no es mi candidato pero, visto lo visto, y escuchado lo escuchado, el PSOE es el único partido cabal, sensato y moderado que apuesta por el futuro'».

El barómetro del CIS indica que, aunque hay indecisos entre los votantes de todas las sensibilidades, son precisamente los moderados los que menos claro tienen qué hacer con su papeleta. Si la media de dudosos se sitúa en un 25,3% , entre los que optaron por Ciudadanos en los comicios de 2016 alcanza casi un 30%. Y, de ellos, un 21% dudan entre la formación de Albert Rivera y el PSOE frente a un 18% que se debaten entre el partido liberal y el PP. «Nuestra ventaja -dicen fuentes cercanas al jefe del Ejecutivo- es que somos la segunda opción mayoritaria para los antiguos electores de todos los demás».

Críticas virulentas

La constatación de ese dato -sumada a la convicción, por parte de los estrategas socialistas, de que la virulencia de las críticas de Pablo Casado, Rivera y Santiago Abascal hacia Sánchez chirría al ciudadano menos radicalizado- explica en buena medida que en los primeros días de campaña el presidente del Gobierno haya endurecido su discurso contra el independentismo, del que aspira a poder prescindir, e incluso haya vuelto a sacar a pasear el artículo 155, como hizo ayer en su entrevista con este periódico.

Sánchez dedica incluso tiempo de sus mítines a tratar de desmontar la idea de que es un «vendido» al independentismo, por más que hacerlo le exija un desarrollar un argumento excesivamente complejo para actos electorales, en los que sólo funcionan ideas sencillas. Volvió a hacerlo en Las Palmas, con su explicación de la moción de censura contra Mariano Rajoy como instrumento para «dar una salida a la situación de decadencia como consecuencia de la corrupción sistémica del PP».

El líder del PSOE recordó que varias veces durante el debate dio al expresidente popular la oportunidad de dimitir, lo que habría podido impedir que él llegara a la Moncloa. «Lo que ocurrió es que entre los 350 diputados era fundamental el voto del independentismo catalán tanto para que prosperara la moción como para que no lo hiciera -adujo-. Si no hubiera salido adelante y Mariano Rajoy siguiera en el Gobierno ¿qué nos quieren decir, que habrían pactado con el independentismo su permanencia en el Gobierno de España? ¿Qué nos quieren decir, que han pactado con el independentismo tumbar los presupuestos socialistas?».

El líder de los socialistas aprovechó además para recordar cuál fue entonces la apuesta de Ciudadanos y le afeó que optara por mantener a los populares después de haber hecho de la regeneración una de sus banderas. También utilizó el veto de Rivera a cualquier pacto postelectoral con el PSOE para equipararlo a Vox. No sólo aseguró que no hay diferencia alguna entre las tres siglas de la derecha, sino que volvió a apelar a la foto de Colón. Y reclamó al votante que ha convertido en su objetivo fundamental, el moderado, un voto de castigo. «Un reproche -dijo- por no haber sabido combatir con argumentos los argumentos de la ultraderecha».

Me suena con lo que hace la derecha española, a mentira por hora y a insulto por minuto.

Nos estamos jugando la involución o el avance. Significa conquistar mayores cuotas de igualdad social y erradicar la corrupción.

Para ganar hay que votar y yo lo que pido es uuna gran victoria para una gran mayoría parlamentaria que traiga a España estabilidad, en justicia social, convivicencia en regneración democrática y lo tenemos muy cerca, España necesita un gobierno que dependa de su propia fuerza parlamentaria. Y exige un gobierno que hable con todos, pero que lo sepan los grupos parlamentarios, dentro de la CE y del Estatuto de autonomía.

Todas esas conquistas sociales nunca han contado con el voto afirmativo de coalición canaria.

Subsidio de 52 años y yo al menos voy a poder vivir. Registró de la jornada laboral para que la inspección pueda actuar. Hemos aprobado el aumento de la prestación por hijo a cargo que va a permitir que 80.000 niños y niñas salgan de la pobreza. Todo eso con 84 diputados en 10 meses y con la mesa del Congreso en contra.

La gente ya sabe lo que hay. Aquí o se avanza o se retrocede. Los tres han dicho ue van a ir juntos. No hbléis de tre derechas. E una con tres siglas. Y van a actuar como un bloque. Se parecen como tres gotas de agua. Proponen la involución y poner un cordón sanitario al PSOE. Pues ya les digo que no va a haber cordón que pare esta ola de ilusión y esperanza.

Se van a ir juntos a la oposición.

Este es un país que cuando ha sido llamado a las urnas lo que ha hecho siempre es apostar por el futuro. Y el futuro hoy lo representa el PSOE.

Que haya un gran reproche por no haber sabido combatir con argumentos los argumentos retrógrados de la derecha.

Nosotros queremos representar uuna mayoría social. Y la myoría social es buena gente. La buena gente lo que no hace es robar, insultar, espiar, nos gusta discutir pero para arreglar los problemas y no para enquistarlos. Y luego dicen que me he venido al independentismos catalán. Ellos son los patriotas. Quieren tanto a españa que decidieron quedarse con el dinero de todos en sus bolsillos.

Qué ocurrió en mayo y junio del año pasado. Pasan tan rápido las cosas que se nos olvidan. Nada más y nada menos que dictó una sentencia ejemplar. El psoe dio una alternativa, una salida constitucional. Lo digo porque como nos han llamado de todo, golpisatas, presidente okupa. Desde hace 40 años está permitido en este país que con el voto de los españoles gobierne el psoe.

Dar una salida a la situación de decadencia como consecuencia de la corrupción sistémica.

Hasta en tres ocasiones le dije si dimite se caba la moción y no asumió su responsabilidad política y el otro país que decía haber venido. Regenerar la vida política votó en contra.

Dicen que me he vendido a los independentistas. Que soy un mal español. Hablan de buenos y malos españoles. Que con tl de ser presidente del gobierno me vendo a quien haga falta. Lo que ocurrió es que entre los 350 diputados era fundamental pra quue prosperara o no la moción el voto dl independentismo catalán. Si no hubiera salido adelante y mr siguiera qué nos quiere decir, que habrían pactado la permanencia de mr la permanencia al gobeirno de España.

Qué nos quieren decir, que han pactado con el independentismo tumbar los presupuestos?

La cosa no es como empieza sino cómo se desarrolla. Si queremos qu espña etté cargada de furturo tenemos que llenar las urnas de puños y rosas.

Eutanasia

Para casado subir es bajar, avanzar es involucionar. Es el mundo al rev´s. Qué decía sobre smi que iba a haber mayor número de parados. 19 millones de afiliados. El aumento de la afiiliación de mujeres en máximos históricos. La contratación indefinida ha aumentado y tambien la contratación entre la gente joven.

Brexit falta de responsabilidad y síntoma más del sectarismo en el que está sumido el pp. Nosotros estamos demostrando quu se puede hacer uuna políttic oscila y fiscal rigurosa. 2,6 de déficit frente 2,77 y este año si continuamos vamos aa tener un 2%. Y esto es importante par que el estado social sea sostenible.

Este es un país que en 40 años ha consolidado una democracia de mayor calidad que países con tradición. Siempre gracias al psoe.

En 40 años, ha logrado que estemos a la vanguardia de muchas conquistas en derechos y libertades y tengamos la mayor esperanza de vida del mundo.

Queremos gente mayor que viva de manera digna. Que las mujeres no tengan que resignarse a cobrar menos que los hombres porque también tendrán menor jubilación. Elegir ser madres. Que cuando salen sientan el miedo... Una España en la que las mujeres sean libres, seguras y vivas. Y esa España que avanza, que mira al futuro, que no retrocede, qu no da un paso atrás es la que reivindicamos.

Canarias tiene que ser la vanguardia contra el cambio climático.

Cumplimos 140 años de vida al servicio de este país. Esos que dicen que ser patriota es gritar viva españa nosotros decimos es trabajar todos los días para que en españa se viva mejor.

Un regalo a esta sociedad y vamos a a ganar las autonómicas, las municipales, vamos a hacer que pase.