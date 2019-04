Retiran en Zamora una papeleta de VOX que presentaba «marcas aparentemente no accidentales»

La jornada electoral comenzó en Zamora con la constitución y apertura con normalidad de las 383 mesas de votación instaladas en 297 colegios electorales, con un total de 766 urnas ara que pudieran depositar sus sufragios los 169.990 habitantes de la provincia.

No obstante, siempre se producen detalles que no llegan a afectar a la apertura de la mesas electorales pero que dan que hablar, como el registrado en el CEIP Jacinto Benavente, en la capital zamorana, donde un apoderado de VOX se percató de que la primera papeleta de esa formación política colocada en la cabina presentaba «varios puntos y otras marcas que no parecen accidentales», según explicó a Ical el presidente de la Gestora de VOX en Zamora, Javier Alcina.

Al final, la presidenta de la mesa decidió que se retirara la papeleta con marcas, ya que los votos emitidos con esa tara podrían llegar a anularse a la hora del recuento, y se abrió la mesa con normalidad.

Confusión con las municipales

La confusión generada en parte del electorado ante la retahíla de procesos en ciernes y el eco del «superdomingo» que pudo haber sido y no fue, se reflejó en anécdotas como la registrada en el Instituto de Educación Secundaria Río Duero.

El hecho de que en las elecciones hoy se vote solamente para elegir a los diputados y senadores no impidió a un votante de Ciudadanos preguntar con insistencia a un apoderado del partido naranja «dónde estaba el voto para Paco», en alusión a Francisco Requejo, candidato a la Alcaldía de Zamora.

También en Zamora (en el Colegio Electoral Pinilla), una vez constituida una de las mesas electorales, uno de los miembros de la mesa ha enfermado y, por decisión de la Junta Electoral de Zona, esta mesa se ha quedado con dos miembros, siguiendo las votaciones con toda normalidad.

En Almeida, la presidenta de la mesa se ha encontrado indispuesta, con fiebre, pero ha permanecido en su puesto, y en Benavente, en el Colegio Electoral Buenos Aires, un miembro de una de las mesas sufrió un esguince de tobillo y la Junta Electoral de Zona decidió que fuera sustituido por un suplente, siguiendo las votaciones con toda normalidad.