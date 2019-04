Iceta apuesta por un Gobierno a la portuguesa El líder del PSC, a los barones socialistas: «Tras el 28-A no habrá quien le tosa a Sánchez» CRISTIAN REINO Martes, 30 abril 2019, 11:29

El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, ha abogado esta mañana por un Gobierno central a la «portuguesa». Un Ejecutivo socialista que llegue a acuerdos con las fuerzas progresistas y que cuente «con apoyos externos«, entre otros los votos de Podemos y el PNV. Iceta, en cambio, ha descartado un gobierno de coalición.

El líder socialista catalán ha sacado pecho y esta mañana en una entrevista en Rac-1 ha lanzado un aviso a los barones socialistas que en el pasado fueron muy críticos con Pedro Sánchez. Después del resultado de las elecciones generales, Iceta ha afirmado que «no habrá quien le tosa a Pedro Sánchez». El 28-A, según el dirigente socialista, ha supuesto un «aval» a la política del Gobierno de tender puentes con Cataluña y de dialogar con el secesionismo. Una política que a su juicio habría que reemprender esta legislatura que acaba de arrancar, aunque hasta que no haya una sentencia del juicio del Supremo no cree que sea posible. «Aún no estamos en el momento en el que realmente se pueda establecer un dialogo resolutivo», ha dicho. «Habrá que elegir bien el momento para reanudar el diálogo», ha expresado.

Iceta, que se ha descartado como futurible ministro, pues tiene previsto concurrir a las próximas elecciones catalanas, ha marcado distancias con Esquerra Republicana, quien ayer interpeló a los socialistas y aseguró que el resultado del 28-A obliga a Sánchez a sentarse a negociar con los independentistas. «A la hora de la verdad, el sector duro siempre se impone en ERC», ha señalado. Y ha recordado, que los republicanos fueron los primeros que empujaron a Puigdemont para declarar la independencia y fueron los primeros que tumbaron los Presupuestos del Gobierno en la pasada legislatura.

ERC se ofrece como posible socio al PSOE, pero Iceta no ha tendido la mano a los republicanos. Ha señalado que no tiene intención de ir a visitar a Oriol Junqueras a la cárcel. «Se han equivocado mucho. Han hecho mucho mal al país», ha apuntado. A su juicio, tras lo acontecido en los últimos tiempos en Cataluña, las relaciones entre los socialistas y los republicanos no pueden empezar de cero como si no hubiera pasado nada.

Iceta hizo hace meses un guiño con los independentistas cuando se mostró favorable a indultar a los presos en caso de condena. En esta ocasión, en cambio, se ha expresado de forma mucho más prudente. «Hay que esperar al juicio, hay que esperar a la sentencia», ha rematado.

En relación al resultado del 28-A, el líder socialista catalán ha señalado que el PSOE es el «único partido nacional» en España, pues es la única formación que ha conseguido representación significativa en todo el territorio español. Mientras que el PP y Cs, ha recordado, se han quedado fuera en algunas autonomías. Es el caso del PP y Ciudadanos en el País Vasco o de los populares en Cataluña, que han obtenido un escaño.