El deporte, el mayor factor de integración De lo que no se habla ALEJANDRO BLANCO Presidente del Comité Olímpico Español Sábado, 20 abril 2019, 09:54

No tengo una explicación de por qué se habla tan poco de deporte en los programas y en las campañas electorales. Habría que preguntárselo a los políticos, pero siendo el deporte tan importante en nuestro país, por lo que significa por resultados, como imagen de España, por tema de ingresos y puestos de trabajo, de innovación y, lo más importante, por ser sin duda el mayor factor de integración, debía ser algo que todos los políticos tuviesen en cuenta, para debatir sobre ello y a partir de ahí crear un modelo de deporte. Debemos definir el modelo de deporte. Hay inquietud en los políticos por resolverlo, pero lo que no ha habido hasta ahora es una acción clara para hacerlo. Puede ser porque piensen que hay otras prioridades, pero si nos paramos a pensar lo que significa el deporte en España es una de las máximas prioridades que puede tener cualquier dirigente.

En las últimas elecciones sí he notado una preocupación mayor por el deporte. Pedro Sánchez vino recientemente al COE a la presentación de la Oficina de Atención al Deportista y es una de las primeras veces que yo he escuchado a un presidente del Gobierno decir que el deporte es una cuestión de Estado y hablar de la salud del país a través del deporte. Ojalá eso sea así para entender el deporte como un todo, no sólo por los resultados de fin de semana, y a través del deporte considerado como un todo definir un modelo y hacer una política de Estado a favor del deporte.

El mundo del deporte está unido, vamos todos de la mano y eso es muy importante. Cuando pensamos en la España del hoy y del mañana, del presente y del futuro, sea el pensamiento político que uno tenga, el deporte es una parte importante en la vida de este país. 22 millones de personas practican deporte, hay empresas, industria, investigación, innovación, resultados, organización deportiva... Hablamos de educación, de salud, de ciencia, de cultura, de la representación de España... Es decir, el deporte afecta a todos los ministerios porque afecta a la vida del país. Si todos juntos lo entendemos así, más allá del resultado, se irá creando esa semilla para que los dirigentes políticos le concedan al deporte la importancia que tiene.

Lo que falta es definir un modelo, y dentro de ese modelo lo público y privado es prioritario. Por mucho que queramos, el dinero público es el que es y el Gobierno y el Estado tienen que repartir de forma adecuada ese dinero. Lo que está claro es que el futuro pasa por lo público-privado y hay que tener una norma, tenga el nombre que sea, para intentar que las empresas, las organizaciones e incluso particulares puedan ayudar al deporte y a través del deporte ayudar al país.

Los políticos han evolucionado adecuadamente y yo espero que esta vez no se quede en palabras y promesas y podamos avanzar más. Espero que se llegue a un acuerdo importante con la nueva ley y dar un salto muy importante para asegurar el proyecto de deporte en los próximos años.