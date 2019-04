«Ciudadanos ha roto el bipartidismo en Segovia para siempre», declara Eduardo Calvo Eduardo Calvo, junto a Noemí Otero, en la noche electoral. / Antonio de Torre El ya diputado del partido liberal anuncia la apertura inmediata de una oficina para atender a los segovianos MIGUEL ÁNGEL LÓPEZ Segovia Lunes, 29 abril 2019, 22:28

El crecimiento de Ciudadanos en la provincia de Segovia «ha sido un gran resultado», aseguró ayer el diputado electo de la formación liberal, Eduardo Calvo. Supone un aumento del 40% respecto a las elecciones generales de 2016, precisó, y con los datos a la vista afirmó que «Ciudadanos ha roto el bipartidismo del PP y PSOE en Segovia yo creo que para siempre».

Muy satisfecho porque Cs «ha conseguido representación parlamentaria en Segovia por primera vez, que es muy gratificante», Calvo destacó que el partido ha logrado también «apoyos muy significativos en muchos municipios y sobre todo en los más importantes. Estamos creciendo y vamos a seguir creciendo», manifestó. Por eso, añadió, «de conformarse con estos resultados nada; ahora vamos a intentar que se traduzcan en logros en las alcaldías de Segovia capital y de muchos pueblos y también en las elecciones autonómicas».

Calvo espera ahora a que se constituya el Congreso para, enseguida, «cumplir nuestro programa electoral y poner en marcha la iniciativa para crear la oficina del diputado, en la que queremos trabajar por la gente que me ha elegido para recoger sus sugerencias y sus inquietudes». Según dijo, «todo el tiempo que no esté en el Congreso estaré en mi casa de Obispo Quesada o en la oficina del diputado, cerca de los segovianos, y para mí será una satisfacción hacerlo».

Respecto a la posibilidad de pactos con otras formaciones para apoyar un gobierno concreto, Eduardo Calvo manifestó que «Ciudadanos nunca ha puesto cordones sanitarios al PSOE, lo que hemos dicho es que no queremos a Pedro Sánchez como presidente, lo que no nos gustan son los socios de Sánchez, a quien le decepciona que no vayamos con los separatistas o no hagamos carantoñas a Otegi, pero no estamos en contra del socialismo, siempre nos hemos referido al 'sanchismo'».

En cuanto a las posibilidades de Cs para ser una fuerza decisiva en la Diputación, el responsable de Acción Institucional, Alfonso Martín, indicó en declaraciones recogidas por Ical que esperan unos resultados «magníficos» en la provincia el 26 de mayo y apostó «al cien por cien que el PP perderá la mayoría absoluta» ya que confían en acrecentar los votos obtenidos en el alfoz de Segovia capital, un conjunto de municipios que denominó «el cinturón naranja».