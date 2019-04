Borrell: «Hay que centrarse en los temas que el PSOE propone al debate con ideas y menos descalificaciones» Borrell sube al estrado en la plaza de Fuente Dorada. / Rubén Cacho-Ical El ministro de Asuntos Exteriores ve «grave» que buena parte del país sufra el despoblamiento y que el Gobierno trata de ofrecer soluciones, «ya que con políticas se resuelven las cosas» EL NORTE Valladolid Lunes, 22 abril 2019, 21:29

El ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, a su vez cabeza de cartel del PSOE para las elecciones europeas del próximo 26 de mayo, señaló hoy lunes en su intervención en un acto público en Valladolid que en la campaña de los comicios generales del domingo 28 de abril «haría falta centrarse más en los temas que los socialistas proponemos al debate con más ideas y menos descalificaciones». «Se debería también hablar más de Europa, por que casi todas las políticas que se llevan a cabo tienen una dimensión europea», aseveró.

En este sentido señaló que «hay muchos temas de fondo que se deberían abordar», ya que interesan a la sociedad española, entre los que citó la emigración y la inmigración. «Estas cosas no están saliendo a pesar del esfuerzo que intentamos hacer desde el PSOE en esta campaña para que no se produzcan insultos y descalificaciones, y que los ciudadanos sepan qué es lo que proponen los partidos políticos y lo pongan sobre la mesa con las soluciones que ofrecen», puntualizó.

Borrell se refirió además al tema de la despoblación, de la que recordó que «no la sufre solo Castilla y Léon», al tiempo que precisó que conoce bien el problema que «sufre en general la España de interior y también regiones como Castilla-La Mancha, y parte de Extremadura, Galicia o Aragón», informa Ical.

Al respecto explicó que buena parte del país sufre el despoblamiento y «eso tiene mucho que ver con el envejecimiento», ante lo que aseguró que se está tratando de ofrecer soluciones. «El Gobierno socialista ha creado la figura de un responsable para que se ocupe del problema grave de pérdida de población y creemos que con políticas se resuelven las cosas», agregó.

Sobre alguno de los incidentes que en ocasiones se dan en la campañas electorales -que él mismo ha criticado en el caso del simulacro de fusilamiento de una figura que representaba ayer a Carles Puigdemont en el pueblo de Coripe (Sevilla)- señaló que le parece que «eso está mal» aunque «comprende» que ocurran en muchos procesos electorales. «El año pasado fue fulanito y al siguiente menganito, pero eso no ayuda y he señalado que esas cosas no pueden ocurrir, como tampoco se puede elegir una figura del Rey para tirarle flechitas en los bares. Deberíamos de dejar de quemar los muñecos y las figuras de la gente, por que se empieza con estas cosas y no se sabe cómo se acaba», arguyó.

Debates y encuestas

En cuanto al desarrollo de los debates electorales que se celebran esta noche en TVE y mañana en A3 Media el ministro de Asuntos Exteriores apuntó que se debe esperar a «ver que dan de sí ya que todo el mundo está pendiente de ellos y hay mucho interés por verlos» y agregó que «van a ser el plato fuerte» de la campaña electoral.

Además Josep Borrell pidió «precaución» ante las numerosas encuestas que se publican y dan ganador de las elecciones generales a su partido. «La ciencia demoscópica tiene difícil acertar el vencedor, sobre todo cuando hay partidos nuevos ya que el paisaje político cambia. Es cierto que varias encuestas son favorables el PSOE y más vale que sea así, pero hay que mirarlas con mucha cautela», sostuvo.

El ministro de Asuntos Exteriores y cabeza de cartel del PSOE para las elecciones europeas del próximo 26 de mayo cerró el acto público que se llevó a cabo al aire libre en la Fuente Dorada de Valladolid, donde también intervinieron la secretaria provincial socialista y candidata a la reelección en la lista de Medina del Campo; el alcalde y cabeza de cartel municipal de Valladolid, Óscar Puente; y número uno al Congreso por el PSOE, Javier Izquierdo.