Así han votado los candidatos de Valladolid

Óscar Puente, candidato del PSOE a la alcaldía de Valladolid

compañado por su mujer Laura y por su caniche Marlon, el alcalde de Valladolid y candidato del PSOE a la Alcaldía, Óscar Puente, votó hoy a las 10.40 horas en el CEIP Ponce de León, donde confesó que afronta la jornada electoral «sin nervios» y con «buenas sensaciones». «Estas son mis terceras elecciones como candidato y las he vivido con más tensión otras veces, pero eso no quiere decir nada porque a veces esperas una cosa y resulta otra completamente diferente. Tensión la verdad es que yo hoy no tengo mucha, pero vamos a ver a partir de las ocho», señaló.

Tras depositar sus votos en las urnas, Puente animó a la ciudadanía a que vote, «pensando en Valladolid, en nuestra ciudad, en nuestros hijos y nuestros mayores, en nuestras calles y en nuestro futuro». Tras recalcar que «votar es un derecho pero también una obligación democrática, el actual regidor señaló si bien «no es momento de hacer pronósticos», los socialistas sí esperan «un buen resultado»: «Por la noche veremos hasta dónde es de bueno», completó., según informa Ical.

00:55 Vídeo.

Pilar del Olmo, candidata del PP a la alcaldía de Valladolid

La candidata del Partido Popular a la Alcaldía de Valladolid, Pilar Del Olmo, reclamó hoy a los ciudadanos que actúen con «responsabilidad» a la hora de votar y que piensen cuál es la mejor opción para que la política sea «útil». «Les pido que tengan en cuentan lo mejor de la política y no lo peor», apuntó.

Del Olmo reconoció que en estas elecciones municipales, autonómicas y europeas «nos jugamos mucho» como la designación de los representantes de las diferentes instituciones.

La cabeza de lista del PP al Ayuntamiento de Valladolid eludió hablar de posibles resultados porque son unas elecciones que apenas han tenido «pronósticos previos».

00:42 Vídeo.

Jesús Julio Carnero, presidente del PP de Valladolid

00:37 Vídeo.

Manuel Saravia, candidato de Toma la Palabra a la alcaldía de Valladolid

El candidato de Valladolid Toma La Palabra (VTLP) a la Alcaldía de Valladolid, Manuel Saravia, insistió hoy en la necesidad de la participación. «Es preciso que que todo el mundo vote y que cuantos más votos haya en las urnas, más clara será la expresión de la voluntad de la población».

Saravia hizo estas declaraciones en el colegio electoral Casa del Barco, donde acompañó a votar al candidato de IU Castilla y León en Marcha, José Sarrión. Explicó que hoy «hace un día muy bueno» y «no hay excusa para quedarse en casa». «Hay que ir a votar», setenció.

00:21 Vídeo.

Miguel Holguín, candidato de Podemos a la alcaldía de Valladolid

01:14 Vídeo.

Martín Fernández Antolín, candidato de Ciudadanos a la Alcaldía de Valladolid,

El candidato de Ciudadanos a la Alcaldía de Valladolid, Martín Fernández Antolín, animó hoy hoy a la participación en esta jornada electoral de comicios europeos, autonómicos y municipales, y alentó a los vallisoletanos a «apostar por una democracia sólida» con una «participación alta».

«Vamos a intentar que todos los vallisoletanos disfrutemos de este día. Un día especial, en el que invitado a todos a que voten con ilusión, que voten con la esperanza de una Valladolid mejor», afirmó el candidato a la Alcaldía, que reconoció que será un «día largo» tanto para los medios de comunicación como para el personal de las mesas y los apoderados e interventores.

Así, Fernández Antolín, que acompañó a las urnas la número dos en la lista de Cs a la Alcaldía, Gema Gómez, aseguró que espera que «todo se celebre con normalidad», en una jornada en la que Ciudadanos sólo se «marca una cifra, que es la de la victoria», que es para la formación liberal «el único referente que se puede tener».