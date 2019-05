Cs Valladolid propone guardería gratuita, descuento del 35% en el bus para los mayores y un bono social sin burocracia

El candidato elude conflictos con Pilar Vicente

No ha querido entrar Martín Fernández a valorar las palabras de la concejala de Ciudadanos, Pilar Vicente, quien en el pleno del lunes aseguró sentirse «engañada y decepcionada por personas que buscan vivir de la política». «Quiero que en esta campaña hablemos de los ciudadanos, no de Ciudadanos. Respeto su decisión. Sus razones se las tendrán que preguntar a ella», ha apuntado. Reconoce el candidato que no ha recibido ni una sola llamada de la edil para pasarle los trastos de la actividad municipal. «Estoy muy bien acompañado. Tengo un equipo que representa el presente y el futuro. La orfandad la sentiría si no tuviera a gente que me apoya», ha recalcado.