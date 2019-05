Teresa López, dispuesta a seguir como portavoz del PSOE en la Diputación Teresa López, a la izquierda, duranet el pleno. / P. G. Guzmán Alonso, ganador de las elecciones en Medina del Campo, sopesa gobernar en minoría «con acuerdos puntuales» PATRICIA GONZÁLEZ Medina del Campo Lunes, 27 mayo 2019, 22:27

En el año 1999 el PSOE en Medina del Campo tocó su suelo electoral con siete concejales. Desde ese momento, cada cuatro años, han ido revalidando su compromiso con los vecinos de la localidad subiendo en número de votos y concejales. Pero la noche del domingo los medinenses hablaron y decidieron castigar la gestión de la aún alcaldesa desde hace ocho años y secretaria provincial del PSOE en Valladolid, Teresa López, otorgándola un mínimo histórico de votos (2.709) que se tradujo en un total de cinco concejales, cuatro menos que en la pasadas elecciones municipales.

La cifra, muy por debajo de las expectativas que barajaban tanto López como su jefe de campaña (apuntaban a entre 10 y 11 ediles) se agudiza mucho más viendo los resultados obtenidos por este partido en las elecciones nacionales, europeas y regionales, donde los socialistas se han impuesto al resto de partidos políticos.

La lectura una vez analizados los datos es sencilla: los medinenses han querido desalojar del sillón de mando del Ayuntamiento a López, que ayer reconoció no esperarse estos resultados -«no me lo esperaba para nada»- y adelantó que no intentará «formar gobierno alguno para mantener la Alcaldía de Medina del Campo». «Lo digo por activa y por pasiva. Los medinenses me han pedido un cambio en la localidad, al igual que han pedido un cambio en la Junta de Castilla y León, en España y en Europa». Y lo acatará, asegura.

Al igual que tiene clara esta postura, la regidora también tiene diáfano que no dimitirá como secretaria provincial del PSOE. «No dimitiré. Solo llevo en el cargo un año», argumenta. Es más, añade que «intentará, si cuenta con el apoyo de sus compañeros, ser de nuevo la portavoz del PSOE en la Diputación. López, que aseguró que seguirá «trabajando para recuperar este feudo socialista», podría terminar sus días políticos en la Junta de Castilla y León, según apuntaron algunos de sus compañeros en Medina del Campo, quienes no esperarán muchos días para convocar al Comité Electoral y analizar los datos. Muchos de ellos aún ayer se preguntaban qué han «hecho mal para tener estos resultados». Los que también han tenido malos resultados son los concejales de Gana Medina, que pasarán de tres a dos ediles.

Objetivo cumplido

Una gran parte de los más de 1.300 votos perdidos por los socialistas en las municipales podrían haber ido a parar al partido creado por la que fuera concejal del PP, Olga Mohíno. Esta formación, denominada como Medina Primero, cerró su noche electoral con un total de 1.931 votos que se tradujeron en cuatro concejales. «Estamos encantados, pletóricos, ya que hemos obtenido un resultado buenísimo», aseguró Mohíno, que detalló que «lo más importante de todo» es que han conseguido «apartar a Teresa López del Ayuntamiento y su socio de gobierno, Gana Medina». «Este era nuestro primer objetivo y lo hemos conseguido», zanjó. El que podría haber sido «la gran baza» en estas elecciones de la que fuera hasta hace poco más de tres meses la portavoz del PP en el Ayuntamiento ha sido su discurso duro y contrarío a López. De esta manera, ha capitalizado el descontento y puede ser la llave de la administración local si el vencedor de las elecciones, el popular Guzmán Gómez, decide no gobernar en mayoría. «Nosotros ahora mismo estamos barajando todas las opciones, todas las propuestas que tenemos encima de la mesa sabiéndonos necesarios para consolidar un equipo de gobierno fuerte», aseguró Mohíno, que no cierra la puerta a colocar a Medina Primero como socio de gobierno.

La que tiene muy claro que no se convertirá en socia de gobierno del PP es la candidata por Ciudadanos, Cristina Blanco Rojo. La candidata naranja, que rozó a lo largo de la noche electoral los tres concejales, consiguió dos sillones. «No vamos a ser socios de gobierno del PP, aunque no descartamos llegar algún tipo de acuerdo programático con propuestas concretar que compartimos con los populares como son la bajada de impuestos», señaló.

Hace un mes el PP obtuvo en las elecciones nacionales 2.784 votos. Durante estos 30 días, han echado el resto para convertir al que es el alcalde de Nava del Rey, Guzmán Gómez Alonso, en el alcalde de Medina del Campo, y recuperar así uno de los bastiones populares en la provincia de Valladolid. Hace cuatro años, en las elecciones municipales consiguieron un total de 3.389 votos y la pasada noche del domingo las papeletas subieron hasta alcanzar las 4.134. «Partíamos de una situación muy complicada ya que varios meses antes tuvimos la dimisión de tres concejales que se sumaron a un mandato complicado», admitía Gómez. «Estamos satisfechos con el trabajo que hemos realizado durante este tiempo, hemos dado la cara y hemos mostrado cómo con humildad y explicando nuestro programa el cambio es posible», explicó Gómez Alonso, que aclaró que se dedicará «en exclusiva al Ayuntamiento». El candidato más votado no descarta gobernar en minoría y concreta que están «abiertos a dialogar con otras formaciones» en un Consistorio con cinco grupos.