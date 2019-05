Los socialistas plantean un bono cultural de 200 euros para los jóvenes de 16 años Fernando Pablos, en su comparecencia de ayer en la sede del PSOE de Salamanca. / WORD Fernando Pablos adelanta que regularán y aplicarán el 1% cultural y promocionarán los «nuevos conceptos de turismo» en la región DANIEL BAJO / WORD Sábado, 11 mayo 2019, 12:02

El PSOE intuye que esta convocatoria electoral puede ser la suya. Sus candidatos no dejan de repetir, cada vez que tienen la oportunidad, que las elecciones del 28 de mayo pueden poner fin al «régimen» del PP en Castilla y León. El candidato socialista a las Cortes por Salamanca, Fernando Pablos, lo reiteró ayer. El CIS marca «una tendencia» y deja claro que sólo hay dos candidatos a presidir la Junta: o Luis Tudanca o Alfonso Fernández Mañueco. Según Pablos, «hay que querer muy mal a Castilla y León para pensar que Mañueco puede ser presidente después de ver lo que ha hecho en el Ayuntamiento de Salamanca donde ha sido el campeón de la despoblación». El candidato socialista, obviamente, reclamó el voto para su formación de todos aquellos «que piensen como nosotros, que la alternancia es muy sana». El voto al PSOE «servirá para darle la vuelta a la situación tanto en Salamanca como en Castilla y León y cualquier voto a otra opción no va a servir para nada salvo beneficiar la continuidad» de los populares. Llevamos dos días de campaña y los dos partidos mayoritarios no dejan de pedir el dichoso 'voto útil' de los simpatizantes de izquierdas y de derechas. Está claro que las generales han dejado huella.

Turismo y promoción

Fernando Pablos también adelantó algunas de las propuestas socialistas en programa de gobierno en materia de cultura, patrimonio y turismo para Castilla y León. Todas las iniciativas que prioricen la cultura en Castilla y León «son buenas para Salamanca», ya que «hay pocas dudas de que Salamanca es la capital cultural de Castilla y León, sin menoscabo de otras provincias».

Entre las propuestas socialistas en caso de ganar las elecciones destaca la creación de un bono cultural que permita acceder a los espectáculos con precios asequibles y financiación de la Junta de Castilla y León en todo el territorio de Comunidad. Esta propuesta también incorporaría transporte a la demanda con fines culturales, para facilitar el acceso de los residentes en el medio rural a los citados eventos culturales.

El PSOE también plantea financiar un bono joven de 200 euros para utilizar en ofertas culturales al cumplir los 16 años y la aplicación del 1% cultural para la protección del patrimonio. Según Pablos, la Junta podría haber regulado y aplicado esta tasa «desde hace 15 años». En materia patrimonial también sugieren «reivindicar» varias rutas turísticas de la región que «no se conocen», como las que discurren por Alba de Tormes, la comarca de Peñaranda o la ruta de las Fortificaciones de la zona de Ciudad Rodrigo.

Esta propuesta entronca con sus ideas para el turismo. Fernando Pablos explicó que desean promocionar «los nuevos conceptos de turismo en que la Comunidad dispone de ventajas competitivas», como el turismo deportivo, el micoturismo, el turismo natural o el etnográfico, entre otros. La Junta «tiene que poner en valor todas las provincias» y sus atractivos. Los socialistas plantean abrir las Casas del Parque a demanda para facilitar las visitas e «intensificar» la promoción de la Comunidad. Y citó el ejemplo del FÀCYL, que «no se conoce fuera de Salamanca».

En relación al turismo, también apuntó que, aunque las viviendas turísticas «no son un problema acuciante para Salamanca», sí pueden ser ilegales o acarrear problemas de incomodidad para los vecinos. Cree que es una cuestión que hay que discutir con el sector para alcanzar acuerdos.

El PSOE también maneja varias propuestas en materia de archivos. Su propuesta más destacable es la digitalización de éstos para facilitar un acceso universal a su contenido. En relación al Archivo de Salamanca, Pablos explicó que las decisiones que tome la Asociación Salvar el Archivo no son de la incumbencia del PSOE y que este partido se ha limitado a cumplir la ley «como hizo Rajoy». El PP «no cambió la ley en cuatro años» de Gobierno con mayoría absoluta, recordó el candidato a lass Cortes regionales.