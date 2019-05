De reflexión, al rugby

El oval congregará esta tarde a los principales candidatos a la Alcaldía de Valladolid, que tienen previsto acudir a Pepe Rojo para presenciar el partido decisivo de la liga de rugby. Allí compartirán grada (revueltos, pero no juntos) los aspirantes del PSOE (Óscar Puente), PP(Pilar del Olmo) y Toma la Palabra (Manuel Saravia). Este último no tiene reparo en declarar sus preferencias: el Quesos, ya que Perico, el marido de su hija Alicia, militó durante años en sus filas.

Óscar Puente ha comenzado la jornada oficiando siete bodas en el Ayuntamiento. / H. Sastre

Puente ha comenzado la jornada de reflexión en el salón de recepciones de la Casa Consistorial, donde ha casado a siete parejas. «Suele ser el número habitual, entre siete y nueve de media», explica Puente, quien asegura que esta jornada de reflexión no difiere mucho de la de un sábado normal en la agenda del primer edil.«Si es el último de mes, bodas. La gente suele querer que les case el alcalde. Algunos, hasta me han preguntado por Twitter si lo haría yo. Ycaso prácticamente siempre». Luego por la tarde, todos los fines de semana, hay algún evento deportivo». Esta noche, además, cenará en familia, con la mujer y su cuñada, «que ha venido de Madrid para acompañarnos». «Estoy más tranquilo que en otras jornadas de reflexión, no sé si eso será bueno o malo», confiesa el candidato del PSOE antes de presidir el primer enlace matrimonial de la mañana.

Fue hoy la primera vez en muchos días que la alarma del despertador no sonó en la vivienda de Pilar del Olmo. Necesitaba mitigar el cansancio acumulado durante días, así que en esta jornada de reflexión la candidata del PP a la Alcaldía ha sacado un hueco para descansar. «He podido dormir, y también mi hija (Carmen) y sus amigas han aprovechado para dormir, que han venido a pasar este fin de semana a Valladolid». Porque los últimos quince días apenas han dejado tiempo para trabajar y pedir el voto calle a calle, vecino a vecino. Así que en vísperas electorales, Del Olmo dedicó el tiempo a descansar, a disfrutar del rugby y a llenar la nevera con la tradicional compra de los sábados en el céntrico Mercado del Val.

En la terraza del café El Minuto se ha reunido esta mañana Saravia con parte de los miembros de su lista. / H. S.

Café reposado

Manuel Saravia ha despertado con café compartido con varios compañeros de candidatura. Quedaron en la terraza de El Minuto «para reflexionar juntos» y celebrar el final de una campaña electoral «en la que hemos pisado mucha calle; la ventaja es que nos hemos puesto morenos», bromea. Después de comida y rugby, tiene previsto acudir por la noche a Fuente Dorada para asistir a la manifestación contra la violencia machista, como el día 25 de cada mes. «Lo bueno que tiene la jornada de reflexión para los candidatos es que no tenemos mucho que reflexionar.Yo, al menos, tengo claro a quien voy a votar», aseguró Saravia, «satisfecho» de cómo su formación ha desarrollado una campaña «cercana y fieles a nuestras ideas».

El candidato de Ciudadanos ha aprovechado esta jornada de sábado para realizar la compra semanal. / H. S.

Martín Fernández Antolín quiso que este sábado fuera uno más en su agenda, y como tal lo reservó para realizar la compra que habitualmente hace en esta jornada de la semana en el Mercado del Val. Hasta los céntricos puestos comerciales se desplazó a media mañana acompañado de su mujer, donde pudo además ha desplazado a media mañana con algunos de los comerciantes a los que conoce desde hace un puñado de años. Aprovecha para comer en familia y disfrutar por la tarde del partido de rugby, deporte por el que profesa afición y que presenciará acompañado de otros candidatos de Ciudadanos como Francisco Igea y Soraya Rodríguez.

Miguel Holguín, de Podemos, espera el autobús en Fuente Dorada para pasar la jornada en familia. / H. S.

Debía Miguel Holguín horas de cariño y juego a sus tres hijas de cuatro y nueve años, y antes de meterse en la «locura de la jornada electoral», tiene claro que este sábado va a ser por y para ellas. Se ha levantado en familia y tiene pensado pasar toda la jornada igual. En su barrio, Girón, paseará y disfrutará de los juegos infantiles. «Ya mañana será otra cosa», auguraba el candidato de Podemos.