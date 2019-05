PP y PSOE se reparten la capital salmantina con 16 barrios para los populares y 15 para los socialistas Mapa en el que pueden apreciarse los barrios en los que ha ganado cada partido. En rojo los del PSOE y azul los del PP / WORD El reparto de los votos entre los dos grandes partidos en las elecciones municipales apenas difiere del registrado en las recientes generals DANIEL BAJO PEÑA / WORD SALAMANCA Lunes, 27 mayo 2019, 23:06

La noche electoral reveló que Salamanca está prácticamente dividida en dos. El PP obtuvo 2.000 votos y un concejal más que el PSOE y le dio la vuelta al resultado de las elecciones generales gracias a sus apoyos en todo el centro de la ciudad.

En números redondos, los populares se llevaron un barrio más que los socialistas. El centro (San Juan, San Vicente, Alamedilla, San Esteban... fue un feudo del PP. Los barrios del sur (Buenos Aires, Vistahermosa, Tejares, Arrabal...) y en general toda la periferia (Pizarrales, Zurguén...) cayeron del lado del PSOE, que también consiguió el 'premio gordo' de Garrido norte, el barrio más populoso de la capital. No hubo espacio para las sorpresas, porque ni Ciudadanos ni Ganemos Salamanca se llevaron ningún distrito de la ciudad. Hay que destacar dos casos puntuales: el Centro de la capital, que disparó la participación casi hasta el 75%; y el barrio de San Juan, donde votaron el 72% de los inscritos. Ambos respaldaron sin fisuras al PP, que tiene su sede en el barrio de San Juan.

El mapa de voto de Salamanca en estas elecciones municipales es de hecho extraordinariamente parecido al de las generales de hace apenas un mes. Tan solo tres barrios (Chinchibarra, Capuchinos y Prosperidda) cambian de manos. Todos los demás conservan el color de los comicios para elegir al Gobierno. Se asiente la tendencia mostrada en dichas elecciones: el oeste de Salamanca, así como la zona transtormesina, son fieles al PSOE. El centro de la capital es una firme defensora del PP. La batalla más cruenta se libra en el norte de Salamanca (véase el citado caso de la Chinchibarra) y en el este, donde las dos tendencias conviven en los barrios de el Rollo y Puente Ladrillo.

En cualquier caso, y más allá de estas cuitas electorales, hay que destacar que no podría haber más igualdad. En Salamanca hay 31 distritos. El PP ganó en 16 y el PSOE en 15. Los populares han obtenido 11 ediles y el PSOE, 10. Más equilibrado imposible.

Participación

El PP se llevó los comicios por un puñado de votos. Durante la noche electoral, los socialistas de Salamanca pidieron un poco de calma antes de buscar los motivos de la ajustadísima derrota electoral, pero ya deslizaron que la participación en algunos barrios quizá no había sido la esperada.

Pensar qué podría haber pasado si más votantes de distritos como Vistahermosa, Buenos Aires o el Barrio Blanco (por citar tres zonas en las que los socialistas ganaron) hubiesen acudido a la cita con las urnas es hacer política ficción, pero a juzgar por las declaraciones de los responsables socialistas, está claro que esta idea pasó por las cabezas de muchos de ellos. El PSOE, sin ir más lejos, ganó las generales en Salamanca. Fueron menos de 1.000 votos, pero aquella victoria hizo creer que podrían obtener la Alcaldía de la ciudad. Las negociaciones dirán finalmente qué sucede.

El escrutinio y el análisis por barrios también revela que Ciudadanos, Ganemos o Vox no tuvieron opciones serias de alcanzar un puesto de poder en el Ayuntamiento. Los dos primeros partidos sí lograron concejales, pero nunca pudieron disputar la Alcaldía. PP y PSOE se repartieron el primer y el segundo puesto en 30 de los 31 barrios de Salamanca. Si uno no era primero, era segundo. La única zona en la que no sucedió esto fue en barrio de San Juan, donde Ciudadanos consiguió el segundo puesto por detrás del PP, relegando a los socialistas a la tercera plaza.

Este hecho contrasta con los sucedido en las elecciones generales de finales de abril. En aquellos comicios los naranjas sobrepasaron a los populares en Tejares, Buenos Aires, Vistahermosa, Teso de la Feria, Pizarrales, Platina y el Rollo, donde fueron la segunda opción preferida. También le dieron un susto al PSOE en Labradores, donde los socialistas cayeron hasta la tercera plaza por detrás de PP y Cs. El contraste con los resultados del domingo es evidente. Parece que los salmantinos están más dispuestos a apoyar opciones alternativas s los dos grandes partidos si se trata de elecciones generales o europeas, y que si hay que elegir gobernantes para la capital, optamos por las formaciones tradicionales. Ciudadanos conserva sus cuatro concejales en el Ayuntamiento y tendrá n peso decisivo durante los próximos cuatro años, básicamente porque la llave de la Alcaldía está en sus manos.

En lo que respecta a Ganemos Salamanca, se quedó con solo dos ediles, perdiendo la mitad de sus representantes en el Consistorio. El contraste con los sucedido hace cuatro años es palpable, pero también es muy parecido a lo que ocurrió en las elecciones generales. En aquéllas no concurría la coalición que se presentó a las votaciones este domingo, pero su balance es similar, porque en ninguna de las dos convocatorias se llevó ningún barrio. Le resta el 'consuelo' de haber quedado por delante de Vox en prácticamente toda la ciudad. El partido de Santiago Abascal fue el 'farolillo rojo' de los grandes partidos en 28 de los 31 distritos. Únicamente adelantó a Ganemos Salamanca en los barrios de San Juan, San Esteban y Labradores.

Viaje en el tiempo

Comparar el mapa de resultados de 2019 con el de 2015 refleja cómo ha cambiado la política en estos cuatro años. En 2015 el PP ganó cómodamente los sufragios a la Alcaldía (consiguió 12 ediles) y el PSOE tuvo que conformarse con 7. Ciudadanos y Ganemos obtuvieron 4 cada uno.

Y visto lo visto, los socialistas casi debieron darse por conformes. En aquella convocatoria el PP arrasó en número de barrios. El PSOE tan sólo consiguió seis, repartidos aquí y allá por la ciudad. Fueron Buenos Aires, Pizarrales, Chamberí, Zurgúen, San José y Puente Ladrillo. El resto, incluidos distritos como Tejares o Vistahermosa, que hoy son fieles votantes del PSOE, optaron en aquella ocasión por respaldar al por aquel entonces candidato popular Alfonso Fernández Mañueco.