El PSOE plantea crear una pionera concejalía de Atracción de Inversiones para Salamanca El candidato socialista a la Alcaldía, José Luis Mateos. / WORD Al candidato, José Luis Mateos, también propone establecer una línea directa de ayudas a pymes y autónomos que generen nuevos empleos C.T.M. / ICAL SALAMANCA Viernes, 10 mayo 2019, 12:09

El candidato del PSOE a la Alcaldía de Salamanca, José Luis Mateos, buscará «pactar con la ciudadanía» con el objetivo de lograr «una mayoría de cambio, transformación y progreso en el Ayuntamiento de Salamanca». Así lo hará durante los 15 días de campaña electoral que comenzó anoche de cara a las elecciones municipales del próximo 26 de mayo.

En una comparecencia ante los medios que «viene a sustituir la que habitualmente se celebra en la noche de inicio de campaña», dijo, con el objetivo de facilitar la conciliación de la vida laboral y personal de los periodistas, Mateos explicó esta mañana que su campaña electoral será «intensa» con «más de cien acciones en los diferentes barrios de la ciudad» para responder «a las demandas de la ciudadanía».

Es con esta actitud con la que Mateos quiere «establecer pactos» durante los próximos 15 días que otorguen al PSOE «la confianza mayoritaria en las urnas» que les permita contar con concejales suficientes «para desarrollar el proyecto de ciudad de oportunidades y empleo que queremos para el futuro». Y es que el objetivo pasa por «ganar las elecciones para poner en marcha el proyecto que necesita la ciudad», si bien «lo que decida la ciudadanía» tendrán que «interpretarlo el día después de las elecciones» de cara a posteriores pactos con otras formaciones políticas.

Visión optimista

Además, Mateos avanzó algunas de las primeras propuestas programáticas que tiene previsto llevar a cabo en «el inicio del nuevo gobierno municipal», para el que cuenta con «un proyecto y equipo solvente y capaz». Entre ellas, cifró las que se refieren al objetivo de «crear empleo» desde una «visión optimista del futuro de Salamanca» frente a «la falta de ambición de algunos y los incumplimientos de otros».

«No anunciaremos quién viene a inaugurar una infraestructura que además lleva ocho años de retraso, sino que hablaremos con los vecinos para poner en marcha las infraestructuras que la ciudad necesita, continuó Mateos, quien señaló en ese sentido que, en caso de llegar al gobierno de la ciudad de Salamanca, creará «una Concejalía de Atracción de Inversiones para generar empleo de calidad y digno en Salamanca».

«Existe una gran competencia con otras ciudades y no se puede esperar al maná»

No será la única finalidad de esa Concejalía, que surge para «hablar con empresas que puedan venir aquí a instalarse y puedan generar empleo estable y de calidad». En ese sentido, consideró «vital» la colaboración con las universidades y también la propia existencia de un concejal encargado de esa atracción para «hacer algo que no se ha hecho hasta ahora: moverse».

Y es que el candidato del PSOE a la Alcaldía de Salamanca recordó que existe «una gran competencia con otras ciudades y no se puede estar esperando que llegue el maná», por lo que hizo un llamamiento a «instituciones públicas, autonómicas y nacionales, para generar ese contexto en que las empresas tengan incentivos suficientes para venir a Salamanca a crear empleo estable», frente a «quienes no lo han hecho en más de 20 años y no van a ser capaces de hacerlo ahora».

También enumeró Mateos otras propuestas que llevará a cabo si llega a la Alcaldía de Salamanca como crear «un plan de accesibilidad en viviendas y comunidades para que se acabe, en cuatro años, con el aislamiento de miles de vecinos», o desarrollar «un plan municipal de lucha contra la violencia de género». Además, creará «un consejo municipal de la discapacidad y el IV Plan Municipal de Juventud».

A todo ello unió Mateos el establecimiento de «una línea directa de ayudas a pequeñas y medianas empresas y autónomos que favorezcan la contratación», dotando a cada una de ellas con 2.000 euros por cada nuevo empleo creado, lo que «podría generar 1.000 empleos estables en cuatro años con una partida presupuestaria de 500.000 euros anuales».

«Es una medida ambiciosa que responde a las demandas de pymes y autónomos», explicó el candidato del PSOE a la Alcaldía de Salamanca, como la de poner «a disposición de las empresas suelo industrial a precios asequibles». Todo dentro de la «prioridad» de pensar en «las gentes que vivimos en la ciudad» para crear «la Salamanca del futuro».