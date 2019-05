El PSOE mira a Cs y prescinde de Ganemos para intentar desalojar al PP de la Alcaldía José Luis Mateos comparece ante los periodistas durante la noche electoral en el feudo socialista de la Cuesta de San Blas. / MANUEL LAYA Ciudadanos no descarta ningún pacto y actuará «en consonancia» con su dirección regional RICARDO RÁBADE / WORD SALAMANCA Martes, 28 mayo 2019, 11:32

El maquiavélico pactómetro ya está plenamente operativo para combinar y saciar todo tipo de intereses políticos y encauzar una salida pragmática y realista a la riada de incógnitas que se han abierto y deben despejarse, tras la incertidumbre generada en un relevante elenco de municipios salmantinos por los resultados de los apasionantes comicios del pasado domingo.

El Partido Popular obtuvo una ajustada victoria en las elecciones municipales en la capital al ser la fuerza más votada y adjudicarse once concejales, solo uno más en comparación con los diez ediles que logró en las urnas su eterno rival y competidor, como es el PSOE. Precisamente, los socialistas tienen activado ya el susodicho pactómetro a toda intensidad. Lo pusieron en marcha enseguida, durante la vibrante noche electoral del pasado domingo y cuando se hicieron oficiales los resultados del escrutinio, lo que incitó a su portavoz municipal y candidato socialista a la Alcaldía de Salamanca, José Luis Mateos, a comunicarse por teléfono con la aspirante de Ciudadanos para ocupar el despacho de la Alcaldía, Ana Suárez. «No hemos tirado la toalla ni mucho menos, ya que consideramos que estamos legitimados para protagonizar el cambio que necesita esa ciudad, dado que hemos sido la única fuerza política que ha aumentado en número de votos y concejales». Según resalta el joven político socialista, el PSOE experimentó un incremento de más de 7.500 votos en comparación con los resultados que jalonaron su participación electoral en los comicios municipales de mayo de 2015. Todo ello se ha traducido, además, en aumento de tres concejales, de manera que los socialistas han pasado de siete a diez ediles. El resto de partidos no puede sacar pecho por sus resultados, dado que el PP perdió un concejal –pasó de 12 a 11–, Ciudadanos se estancó con cuatro ediles –los mismos que cosechó en 2015– y la confluencia vertebrada en torno a Ganemos Salamanca sufrió un duro varapalo electoral, reduciendo a la mitad su presencia en la corporación municipal, con tan solo dos ediles frente a los cuatro de los que ha disfrutado a lo largo de la legislatura que acaba de expirar.

Mateos minimiza sus divergencias con Cs al recalcar que ambas siglas propugnan «el cambio»

José Luis Mateos dejó claro ayer que para lograr el anhelado cambio político y arrebatar la Alcaldía al Partido Popular solo hay una opción posible, como es sentarse a negociar y rubricar un acuerdo con Ciudadanos, dado que las cuentas solo salen con la formación naranja –14 votos fruto de la suma de los diez concejales socialistas y los cuatro de Cs– mientras que con Ganemos esta hipótesis resulta totalmente inviable, dado que la confluencia solo puede aportar dos votos a esta operación política de la mano de sus concejales electos Gabriel Risco y Carmen Díez.

Mateos no ocultó que el PSOE ha tenido «discrepancias» con Ciudadanos durante la presente legislatura, pero matiza que «ha habido más puntos de acuerdo que de divergencia» y enfatiza que a ambas siglas les une ahora mismo un rasgo común, como es que tanto los socialistas como los naranjas han propugnado la necesidad de trasladar al Ayuntamiento de Salamanca el cambio que necesita la ciudad. «Los dos partidos hemos propugnado el cambio», reiteró Mateos, quien avanzó que a partir de ahora y «respetando siempre los tiempos» hay que entablar conversaciones entre el PSOE y Cs para intentar rubricar posibles acuerdos en torno a la elección del futuro alcalde.

El PP guarda silencio después de que Carbayo tildara de «fantásticos» los resultados del 26-M

Por su parte, la candidata de Ciudadanos a la Alcaldía, Ana Suárez, derrochó sinceridad cuando reconoció que «todas las opciones están abiertas», dejando entrever que los cuatro concejales electos de Ciudadanos no cierran la puerta a ninguna posibilidad, como pueden ser desde un apoyo al PP para que Carlos García Carbayo sea reelegido como un entendimiento con el PSOE. «Lo primero que vamos a hacer los cuatro concejales electos es reunirnos para analizar los resultados de las elecciones y la situación actual y, después de sentarnos a hablar, pondremos en conocimiento esta situación a los órganos regionales de nuestro partido», de manera que la decisión que se adopte finalmente se tome siempre pensando en el beneficio de la ciudad de Salamanca.

Además, Ana Suárez fue especialmente elocuente cuando aclaró que la postura por la que se decante su grupo municipal en las próximas semanas se adoptará «en consonancia» con los órganos regionales de Cs en Castilla y León.

Subida de votos

Respecto al hecho de que Ciudadanos se ha estancado en el mapa político local l haber obtenido de nuevo cuatro concejales –los mismos que mereció en los comicios de hace cuatro años– Ana Suárez prefirió destacar en términos especialmente positivos el sustancial incremento de más de un millar de votos obtenido, ya que «porcentualmente hemos subido más que la media nacional de nuestro partido». Ana Suárez también resaltó que Cs ha demostrad en las urnas su plena consolidación como proyecto político en la ciudad de Salamanca, dejando claro que «no somos el experimento de una legislatura».

Una vez que los cuatro ediles electos de Cs se reúnan para analizar y ponderar el nuevo escenario político que se fraguó este pasado domingos, decidirán las posibles reuniones a mantener con el resto de fuerzas políticas del arco consistorial.

Mientras el Partido Socialista y Ciudadanos no tuvieron ningún inconveniente en posicionarse públicamente ayer sobre el nuevo firmamento que se otea en la ciudad en virtud de los posibles pactos, el Partido Popular prefirió guardar silencio por considerar totalmente prematuro aventurar posibles pactos o acuerdos puntuales en torno a la elección de la persona que llevará las riendas de la ciudad y gestionará el Ayuntamiento a lo largo de los próximos cuatro años. «Es muy pronto», se limitaron a señalar fuentes populares, quienes puntualizaron que este trascendental asunto no solo compete a los once concejales del PP que fueron elegidos en las urnas en la jornada dominical, sino que compete a todo el partido.

Las reacciones tras el veredicto del 26-M fueron constantes a lo largo del día de ayer. El secretario provincial del PSOE, Fernando Pablos, reivindicó el «crecimiento muy importante» del PSOE en Salamanca capital, donde obtuvo «tres concejales más por uno menos del Partido Popular» y recalcó que «los ciudadanos han demostrado su voluntad de cambio en las urnas, nosotros estamos dispuestos a materializarlo, pero ahora dependerá de otros que eso suceda», continuó Pablos, quien señaló a Cs al manifestar que «difícilmente se entenderá que opten por mantener un gobierno del PP tras 24 años en la Alcaldía de Salamanca».