Soria Al PSOE le faltarían 30 votos para conseguir la mayoría absoluta en la Diputación de Soria A falta de los datos oficiales, Ciudadanos tendría la llave de gobierno con los socialistas o con el bloque de la derecha ISABEL G. VILLARROEL Martes, 28 mayo 2019, 15:07

El PSOE no tendría mayoría absoluta en la Diputación Provincial según los últimos recuentos, a falta de que Junta Electoral de Zona de Soria anuncie mañana el reparto de los resultados. Tal y como ha anunciado el secretario provincial del PSOE y actual presidente de la Diputación, Luis Rey, .

Rey advierte de que «hasta que no se confirmen los datos no voy a hablar de negociaciones y pactos con los demás partidos. Cuando sepamos cómo se configura entonces empezaremos a hablar de posibles acuerdo en la Diputación». para encumbrar a Luis Rey otra vez, o podría juntarse con los dos eternos rivales entre ellos que son PP y PPSO. De Lózar también aclara que «hasta que no haya resultados, no vamos ni a pensar en pactos».

A pesar de que hay 12 ayuntamientos que no tienen mayoría absoluta en Soria, Rey añade que «, otorgamos autonomía a los candidatos de cada ayuntamiento. Además de El Burgo de Osma, también tienen mayoría simple Ólvega con 5 ediles del PP, 4 del PSOE, 1 C,s y 1 Podemos. En Covaleda hay 4 del PSOE y 4 del PP y 1 tiene PPSO. En San Leonardo el reparto es de 5 del PSOE, 4 PPSO y 2 PP.

Según el secretario provincial socialista, «por 30 votos no obtendríamos el diputado número 13 y la mayoría absoluta, pero y los que aparecían en la página web del Ministerio, con lo que todavía tendríamos la posibilidad de obtener la mayoría suficiente».