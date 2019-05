El próximo 'Yes, we can' lo escribirá una máquina David Axelrod, asesor de Obama y creador del 'Yes, we can', durante una sesión con el entonces presidente. / Peter Souza-Casa Blanca Los algoritmos empiezan a crear borradores de discursos y propuestas iniciales de ley ANTONIO G. ENCINAS Valladolid Domingo, 19 mayo 2019, 18:17

David Axelrod propuso que el lema ideal podría ser 'Yes. we can', pero en un primer momento la idea no cuajó. «Era inclusivo, era sobre él, era sobre nosotros, era positivo, era optimista», defendía años después en televisión. «Suena tan cursi», fue la valoración de Barack Obama. Axelrod batalló con todos sus argumentos –«porque me encantaba esa frase», decía–, hasta que Obama miró a su esposa, que estaba presente.«No es cursi», dijo ella. Fin del debate. Lo demás es historia.

Detrás de cada gran eslogan hubo alguien con una idea que funcionó. Miguel Ángel Rodríguez pergeñó aquel 'Váyase, señor González, váyase' y Steve Bannon, sobre cuya figura se va a estrenar un documental, construyó el 'Make America great again' de Trump que Iván Espinosa convirtió, semanas atrás para Vox, en la versión nacional, en 'Hagamos a España grande de nuevo'.

Pero quizá estos creadores de frases célebres, junto a los 'escribidores' de discursos, sean carne de paro en los comicios del futuro. Porque los partidos ya trabajan en programas informáticos capaces de elaborar borradores de discursos perfectamente acordes al ideario político de cada cual. Eva Campos, profesora de la Universidad de Valladolid e integrante del grupo de investigación Mediaflows, lo cuenta así:«En los últimos años se está transformando esa figura de los elaboradores de discursos por la irrupción de las máquinas. Los grandes datos están ayudando no solo a buscar información sino también a crearla. Y es cierto que de forma todavía muy incipiente, pero los expertos cuentan que ya hay máquinas que pueden hacer borradores de discursos políticos».

En realidad, estas tecnologías utilizan la inteligencia artificial y lo que se conoce como 'deep learning' o 'aprendizaje profundo'. Algunas herramientas de 'lingüística forense' son capaces de analizar de forma exhaustiva un texto, incluidos los patrones de uso de ciertos vocablos, signos de puntuación, incluso la prevalencia de ciertas vocales, para determinar si pertenece a un autor determinado. Dar el paso desde ahí a que la máquina sea capaz de 'imitar' el estilo del escritor es, ciertamente, una cuestión de entrenamiento. Y las máquinas ya han demostrado, con el ajedrez o el juego chino Go, que aprender de sí mismas se les da muy bien.

En periodismo, por ejemplo, se utilizan ya 'bots' en ciertas agencias de noticias para generar contenidos simples. Se trata principalmente de informaciones deportivas, meteorológicas o financieras, en las que la máquina recoge los datos y los acopla con un lenguaje sencillo para realizar una información sobre la final del Open de Madrid, sin ir más lejos.

Es cierto que de ahí a incorporar el punto de creatividad humana falta un trecho, pero los discursos automáticos ya tienen un precedente político cercano, explica Eva Campos. «De momento todavía necesitan mucha intervención humana, pero están ya con ello y la tendencia es a que consigan hacer discursos bastante elaborados. En algún parlamento del mundo ya hay borradores de leyes cuyas propuestas iniciales se están realizando con máquinas», explica la investigadora de la UVA. Queda por ver si el Barack Obama de turno se conformaría con el texto de un algoritmo, o si este podría argumentar en defensa de su idea hasta que Michelle Obama sentenciara a su favor con un 'no es cursi' que le llevara a la gloria discursiva.