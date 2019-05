Cs promete trabajar para que la Universidad sea el motor del crecimiento de Salamanca El cabeza de lista al PE y el candidato a la Junta, a las puertas de la Universidad de Salamanca. / LAYA El cabeza de lista de Ciudadanos al Parlamento Europeo se compromete impulsarla desde la Eurocámara, la Junta y el Ayuntamiento ROSA M. GARCÍA / WORD Sábado, 25 mayo 2019, 12:16

Ciudadanos «piensa que una buena universidad es la clave del desarrollo económico; me comprometo a que desde Europa, desde la Junta de Castilla y León y desde el Ayuntamiento de Salamanca trabajaremos juntos para que ese activo, que es la Universidad de Salamanca, sea el motor del crecimiento de esta ciudad». Así lo afirmó ayer Luis Garicano, cabeza de lista de Ciudadanos al Parlamento Europeo. Según él, la capital salmantina tiene que dar «realmente el paso hacia adelante que se merece con la Universidad en su base».

Luis Garicano y Francisco Igea, candidato de Ciudadanos a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, pasaron el último día de campaña en Salamanca, acompañando a los candidatos de la formación naranja a la Alcaldía y a las Cortes regionales. Además de participar en un acto público, visitaron la Biblioteca General Histórica de la Universidad de Salamanca, a cuyas puertas, les recibió el rector, Ricardo Rivero.

El cabeza de lista al Parlamento Europeo aseguró que la sensación del último día de campaña era «muy positiva», tanto en la elecciones municipales, como en las regionales y en las europeas, ya que «tenemos los mejores candidatos y unas sensaciones muy positivas de crecimiento», aludiendo al apoyo que les está mostrando la gente por la calle. «Sentimos que tenemos el viento de cola, vamos con mucha ilusión a estas elecciones», señaló, instando a que mañana «todo el mundo vote porque es un momento muy importante para Europa y para toda España».

Por su parte, el candidato a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, se refirió a las tasas universitarias y recordó que «gracias a la presión de Ciudadanos ya se bajaron un cinco por ciento en esta legislatura».

Su propuesta al respecto, señaló Igea, es «como en todos los aspectos, de igualdad»; por esto, pretenden igualar las tasas universitarias de Salamanca y del resto de la región a la media de la nación. «Hay que ser tratados como iguales en todas las comunidades y también es este aspecto», afirmó, y añadió que su partido va a «apostar más por una política de becas, incluso de excelencia, de becas que premien a las universidades que traigan a los mejores, porque nuestra propuesta es traer a los mejores, no es frenar la despoblación, es repoblar con inteligencia y decirle a la gente que venga a esta Comunidad, a estas universidades, que si traen a los mejores serán, además, premiados».

Refiriéndose al cierre de campaña, comentó «acabamos prácticamente donde empezamos, en la Universidad de Salamanca, en esta preciosa ciudad y en este símbolo de lo que debe de ser el futuro de esta Comunidad, un futuro de investigación, de cultura, de progreso, de innovación».

También se refirió a las buenas «buenísimas» sensaciones con las que su partido concluye esta campaña, afirmando que cree que mañana «vamos a dar una auténtica sorpresa en Castilla y León, porque la gente se suma cada vez más y más al proyecto». Por esto, quiso transmitir a todos los ciudadanos de Castilla y León «un mensaje de confianza; nosotros venimos a cambiar las cosas», por lo que pidió a todos los castellanos y leoneses, «los primeros nuestros candidatos, esfuerzo, ilusión y ganas por cambiar las cosas», porque «nosotros somos una palanca, una herramienta necesaria, para cambiar las cosas».

Igea está seguro de que este cambio se va a producir en todas las provincias de la región, «también en Salamanca, no hay duda de que Ana Suárez va a ganar las elecciones y va a ser la alcaldesa de Salamanca. No hay duda de que el cambio se va a extender a todas las capitales, a todos los pueblos donde presentamos candidaturas».

Por su parte, la candidata a la Alcaldía de Salamanca, Ana Suárez, agradeció a Garicano e Igea que los acompañaran en el día de cierre de campaña, lo que «demuestra lo importante que es Salamanca en Castilla y León y en Europa».

«Estamos aquí a los pies de una Universidad de 800 años, que nos recuerda que hay cosas que deben perdurar en los siglos, en toda la eternidad. Pero hay otras cosas que no, que no deben de perdurar, porque no han funcionado bien y eso es lo que nosotros vamos a traer a partir del día 26, vamos a traer ese cambio que hace tanta falta en Salamanca, en Castilla y León y en Europa», señaló Suárez, quien añadió que «es lo que vamos a hacer porque es lo que nos está transmitiendo la gente en la calle» y está segura que «a partir del día 27 empiezan nuevos aires».