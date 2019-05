El PP promete por cuarta vez suelo industrial para Ciudad Rodrigo Fernández Mañueco junto a Marcos Iglesias y Javier Iglesias en un puesto del mercado de Ciudad Rodrigo. / José Vicente-Ical Fernández Mañueco arremetió en la localidad salmantina contra Ciudadanos a los que tildó de «indefinidos» SILVIA G. ROJO Miércoles, 22 mayo 2019, 19:06

Fue en el año 2005 cuando la Junta de Castilla y León y el entonces consejero de Economía, Tomás Villanueva, anunció la compra de 600.000 metros cuadrados en Ciudad Rodrigo (Salamanca) para la ampliación del Polígono Industrial Las Viñas, de la localidad salmantina. Han pasado catorce años de aquello y tanto en las elecciones de 2007, como en las de 2011, 2015 y ahora en las de 2019, el desarrollo de ese suelo industrial sigue siendo una de las principales promesas electorales de los populares.

Así ha quedado patente en las recientes visitas que el candidato a la Presidencia de la Junta por el PP, Alfonso Fernández Mañueco, ha realizado a Miróbriga, la última durante la mañana de ayer donde defendió su «compromiso por el mundo rural». Ante el candidato a la Alcaldía de Ciudad Rodrigo, Marcos Iglesias, volvió a insistir en ver «cómo tenemos que tener suelo público para atraer empresas que puedan invertir en Ciudad Rodrigo». El propio Iglesias incidió en «la creación de oportunidades» algo que implica, necesariamente que «se fomente el suelo industrial en nuestra ciudad».

Ya en los presupuestos autonómicos de 2008, 2009, 2010 y 2011 se contemplaban partidas para el desarrollo del citado polígono e, incluso, Javier Iglesias, entonces alcalde popular, aseguró en febrero de ese último ejercicio que el polígono sería una realidad en menos de dos años. Es más, se llegó a presupuestar y a autorizar la construcción de un depósito de agua que diera servicio a lo que serían Las Viñas II. La cuestión está en que a día de hoy, Ciudad Rodrigo no tiene disponible suelo industrial.

Por otro lado, Alfonso Fernández Mañueco recordó en la localidad salmantina que su Gobierno «apuesta por el crecimiento económico bajando los impuestos y creando empleo», además de por «la innovación, la modernidad, por el futuro», al tiempo que se mostró partidario de «agilizar los trámites administrativos, apostar por la financiación para que vengan empresas y ayudar a las que están aquí con fondos participativos». Alfonso Fernández Mañueco hizo todas estas declaraciones mientras recorría el Mercado de Abastos de Ciudad Rodrigo en cuyo recorrido le salió al paso una de las propietarias que regenta un puesto del mercado. Portando un cartel en el que se podía leer «Por el cambio. Que no vuelvan. Salamanca se alquila. Salamanca se vende», la mujer criticó la visita del presidente autonómico del PP. «Estamos aquí todos los días, saben los problemas que tenemos y no vienen nunca, solo ahora que tenemos elecciones; me parece un insulto», explicó airada. «Mienten y lo sabemos, dónde estuvieron todo este tiempo entre campañas?».

El debate

Por lo demás, y solo unas horas después del debate en el que Alfonso Fernández Mañueco había participado junto al resto de candidatos autonómicos, aprovechó para insistir en que Ciudadanos es un partido de «indefinidos, veletas» ya que no desvelaron con quien van a pactar tras las elecciones del domingo. «Es un silencio cómplice», opinó Fernández, «dar el voto a Ciudadanos es dar un gobierno al PSOE» y se erigió como «la única garantía frente a un gobierno socialista en Castilla y León».

Hablando de pactos puso como ejemplo Ciudad Rodrigo (gobierna el PSOE con el apoyo de Ciudadanos e Izquierda Unida en Común) como «símbolo de que Ciudadanos, a la menor oportunidad que tenga le entregará sus votos al PSOE». Por este motivo insistió en que lo importante es captar el «voto eficaz, unir nuestros esfuerzos concentrando apoyos».