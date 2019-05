El PP presume de gestión en Palencia y vende el proyecto de los Jardinillos Presentación del proyecto de los Jardinillos. / Marta Moras El PSOE cree que se trata de juego sucio y presenta una denuncia ante la Junta Electoral JOSÉ MARÍA DÍAZ Palencia Jueves, 16 mayo 2019, 01:19

Se trata de un proyecto propio de su equipo de gobierno. No es una de las grandes obras heredadas de mandatos anteriores, de las que no es fácil fijar la paternidad. No, en este caso, es un proyecto propio, que se ha venido gestando a lo largo de los últimos cuatro años y que está ya solo a falta de que el Ayuntamiento saque a licitación la ejecución e las obras.

Por ello, el todavía alcalde y candidato del PP a la Alcaldía de Palencia, no dudó ayer en convocar a los medios de comunicación en el propio parque para mostrar los planos definitivos del proyecto y anunciar que si vuelve a ocupar la Alcaldía una de sus primeras acciones será la de sacar a concurso público la licitación de la reforma del parque de los Jardinillos. El candidato popular quiso dejar muy claro durante la presentación que se trata de un proyecto programado e impulsado desde el primer momento por su equipo, que ya se encuentra totalmente finalizado en cuanto a la redacción y para el que se cuenta también con la financiación necesaria, puesto que se ha recurrido a los fondos de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible (EDUSI), concedida al Ayuntamiento a través del programa comunitario Feder y que supone la llegada a la ciudad de 10 millones de euros, que deben ser complementados con la misma cuantía procedente de las arcas municipales.

Polanco añadió además que esta presentación es la primera de una serie de proyectos ya comprometidos, «que deben ejecutarse de forma inmediata y que van a suponer una considerable mejora en la calidad de vida de nuestra ciudad».

El candidato del PP explicó que la reforma de los Jardinillos supondrá un cambio sustancial en la imagen de la zona norte de Palencia y recalcó que aunque los Jardinillos es uno de los parques más apreciados por los palentinos, «está necesitado de una reforma y lo hemos hecho con los criterios de sostenibilidad y de mejora del medio ambiente de una manera muy importante», señaló.

Polanco destacó además que sobre el proyecto inicial se han incorporado una serie de mejoras, con el objetivo de que la zona de los Jardinillos pueda conectar directamente con la Calle Mayor y el ámbito más comercial de la ciudad. «Este proyecto contempla tres parques dentro del propio parque, con unas zonas de disfrute, más seguridad, mejor iluminación y mayor accesibilidad. Pero además, conecta con toda la zona comercial, consiguiendo un crecimiento de la actividad, algo que hacía falta en esta parte norte de la ciudad», señaló el regidor, quien insistió en que se trata de un compromiso personal que tenía Alfonso Polanco con los palentinos. «Si salgo como alcalde, una de las primeras iniciativas que voy a sacar a contratación será este proyecto, que estará en torno a 2,3 millones de euros. Tenemos la documentación técnica y la financiación para poderlo abordar», recalcó Polanco.

El regidor quiso además explicar algunos de los aspectos del proyecto a su nuevo equipo de campaña y a los integrantes de la candidatura, resaltando especialmente algunas novedades, como el desplazamiento de la rotonda de la plaza de León a una zona mucho más próxima al propio parque, con el fin de crear una zona de paseo diáfano que conecte directamente los Jardinillos con la Calle Mayor.

Lluvia de críticas

La decisión del candidato del PP de incluir entre sus presentaciones electorales un proyecto que se ha realizado a lo largo del mandato fue ayer duramente criticada por el Partido Socialista, que calificó la estrategia de Polanco como «juego sucio» y anunció la presentación de una denuncia ante la Junta Electoral de Zona. «Según establece el artículo 50.3 de la Ley de Régimen Electoral General, durante el periodo de campaña queda prohibido realizar cualquier acto de inauguración de obras o servicios públicos o proyectos de estos, cualquiera que sea la denominación utilizada sin perjuicio de que dichas obras o servicios puedan entrar en funcionamiento en dicho periodo. Para los socialistas, no solo se ha contravenido la Ley Electoral, sino que Polanco ha utilizado con todo descaro y con una cara dura tremenda un proyecto que ya está redactado y que cuenta con financiación de los fondos EDUSI y el apoyo de la Junta de Castilla y León», recogen los socialistas en un comunicado.

El PSOE indica también que «estas malas artes de Polanco se ponen aún más en evidencia al haberse preguntado ya en el Ayuntamiento por los grupos de la oposición sobre este proyecto y haber recibido la callada por respuesta del Equipo de Gobierno del Partido Popular. El PSOE de Palencia pide respeto y juego limpio a Polanco para que no utilice de forma partidista un proyecto que es ya de todos los palentinos al haberse tramitado por parte del consistorio y que ha optado por presentar con los integrantes de su candidatura de forma torticera».

Pero además, la Asociación de Vecinos de San Pablo ha criticado la presentación de Polanco y señala que creen «vergonzosa» la utilización del proyecto.