Pilar del Olmo: «A Valladolid solo nos conocen por el pío pío y las tonterías que dice Óscar Puente» El candidato a la Presidencia de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y la candidata a la Alcaldía de Valladolid, Pilar del Olmo, junto al presidente del PP vallsoletano, Jesús Julio Carnero, e Isabel García Tejerina, tras la clausura de un acto con candidatos municipales en Valladolid. / Rubén Cacho / ICAL La candidata a la Alcaldía de Valladolid, Pilar del Olmo, anuncia un «plan de choque» en limpieza y reclama a Fernández Mañueco el apoyo de la Junta para el soterramiento VÍCTOR VELA VALLADOLID Sábado, 11 mayo 2019, 16:37

El Partido Popular de Valladolid ha sacado este sábado por la mañana músculo de su «fortaleza» municipal con un encuentro que ha reunido, en la Feria de Valladolid, a los candidatos populares en los 225 municipios y nueve pedanías de la provincia. «Somos el único partido que presenta candidaturas en todos ellos», recordó Jesús Julio Carnero, presidente provincial del PP, quien añadió que se han renovado 101 candidaturas (el 34%) y que solo hay trece 'cuneros', cabezas de lista que no son vecinos de las localidades en las que se presentan. «Ya hemos ganado además en 66 de los municipios porque no hay candidatos de otros partidos. Eso habla de la fortaleza del PP de Valladolid«, aseguró Carnero, quien añadió que, después de las elecciones generales del 28-A, cuyo resultado fue »malo para el PP«, el partido no puede pararse a »lamerse las heridas«. »Hay qeu mirar de frente con ilusión, coraje y fuerza«.

Ese fue el mensaje que abanderó Pilar del Olmo, candidata del PP a la Alcaldía de Valladolid, quien reconoció abiertamente que en la última cita con las urnas «no nos han ido bien las cosas». «Estamos aquí para dar la cara, para explicar mejor nuestro proyecto, que es magnífico. Somos un partido centrado en las personas, que defiende la libertad de todos, la igualdad. Y tenemos que estar ahí, echando la pata para 'alante'«, dijo Del Olmo, con lenguaje campechano. «En estos momento hay que estar más unidos que nunca. Cuando las cosas salen bien, todo es fenomenal. Pero cuando no salen tan bien, tenemos que estar ahí luchando«. «No ayuda nada que nos pongamos a discutir entre notoso: Todos tenemos nuestras ideas, pero no caben personas que, por soberbia, sean discordantes», añadió Del Olmo.

La aspirante a la Alcaldía de Valladolid explicó, ante un patio de butacas lleno por los candidatos populares a los municipios de la provincia, que el PP es «el partido de la proximidad, y eso es algo que demostramos en la calle día a día». «Yo he hecho lo mismo que vosotros, he dado un paso adelante, porque creo que es el momento, porque quiero un cambio para Valladolid». Y enumeró tres propuestas.

Una: «La ciudad está más sucia. Por eso voy a lanzar, nada más llegar a la Alcaldía, un plan de choque para limpiar los jardines y la ciudad».

Dos: «Valladolid ha perdido población. Pero también influencia en España. No pintamos nada. Solo nos conocen por el pío pío del alcalde, por su soberbia y las tonterías que dice. Y nos deberián de conocer por ser una ciudad que crea empleo y riqueza.

Tres: «¡Vamos a soterrar las vías! Y por eso aprovecho para pedir a Alfonso Fernández Mañueco que, cuando sea presidnte de la Junta, se comprometa a llevar a adelante el soterrameinto que vamos a hacer».

Fernández Mañueco, al tomar la palabra, celebró que Pilar del Olmo ya haya «cogido carrerilla en su papel de alcaldesa y haya empezado a pedir. Ha pedido el soterramiento, que es un proyecto vital para la ciudad. Y puedo decir una cosa: Pilar, tú y yo vamos a estar ahí juntos para sacarlo adelante», dijo el candidato del PP a la presidencia de la Junta de Castilla y León.

Fernández Mañueco insistió en el mensaje con el que ha comenzado la campaña electoral. «Esta tierra no necesita experimentos. El PP tiene la mejor receta para seguir creciendo:, que es la certidumbre. No estamos para frivolidad, ocurrencias y vaivenes. Necesitamos estabilidad y serenidad, que es lo que, exclusivamente, representa el PP«.

«Sabéis cómo soy yo y cómo será mi Gobierno: moderado, sensato, dedicado en cuerpo y alma a las personas de esta tierra». Y lanzó dardos a sus adversarios. «Somos la única alternativa a Pedro Sánchez, a ese PSOE inexperto, que gestiona mal, que se subió al tren de la radicalidad que no va a ninguna parte. No podemos permitir una Castilla y León gobernada por el discípulo de Pedro Sánchez [en referencia a Luis Tudanca, PSOE]«.

Y a Ciudadanos, sin nombrarlo, se refirió como el «partido veleta, el caballo de Troya del PSOE. Por la mañana dicen una cosa y por la tarde todo lo contrario. Dicen que no a Pedro Sánchez en Madrid, pero dirán sí a Sánchez en Castilla y León. Si no son capacies de organizar unas primarias, cómo van a poder gobernar», añadió.

Fernández Mañueco subrayó cinco medidas de su programa «para aplicarlas en los cien primeros días de Gobierno». Plan de apoyo a las microempresas y ampliación de la tarifa plana para los autónomos del medio rural. Extensión de Internet y telefonía móvil a todos los municipios de la comunidad. Plan para combatir la soledad de los mayores, con mejoras en teleasistencia y ayuda a domicilio. Apoyo a la conciliación familiar con deducciones y mejoras en la educación de menores de tres años. Y supresión del impuesto de sucesiones.

Y aseguró que defenderá los intereses de Castilla y León, «ante el Gobierno de España, Europa y la ONU, si es necesario».

«No os voy a fallar y vamos a ganar. Hasta la victoria», arengó Fernández Mañueco al término de su alocución ante los candidatos a las alcaldía del PP en Valladolid. Los dirigentes del PP trasladaron sus condolencias a la familia y el PSOE por el fallecimiento de Alfredo Pérez Rubalcaba.

La coordinadora de la campaña del PP para las elecciones europeas del próximo 26 de mayo y vicesecretaria de Sectorial, Isabel García Tejerina, ha defendido este sábado que la gente «no quiere que gobierne el PSOE» y ve a su partido como «absolutamente imprescindible» tanto en los ayuntamientos como en la Junta de Castilla y León, informa Europa Press.