Ana Pastor: «Es una vergüenza que algún partido diga que la violencia de género es contra todos»

No le mencionó. No al menos explícitamente. Pero la presidenta del Congreso de los Diputados, Ana Pastor, arremetió contra Vox cuando aseguró que hay partidos políticos que «no tienen vergüenza ni nombre» al considerar que la violencia de género es contra todos y no solo contra la mujer. «Aquí la violencia es contra las mujeres», aclaró contundente la exministra de carteras como Fomento o Sanidad, y añadió, para rematar, que es «una vergüenza que las mujeres sigan siendo violentadas, maltratadas y muriendo a manos de sus parejas».

Pastor, que acudió este lunes, festivo en la ciudad, a su habitual cita con la campaña electoral vallisoletana, mantuvo en el Museo Patio Herreriano un café–tertulia con medio centenar de mujeres candidatas para abordar las «necesarias» políticas para alcanzar la igualdad real entre hombres y mujeres, arropar a Pilar del Olmo en su carrera por ser la primera alcaldesa de Valladolid y, de paso, cargar contra quienes han dividido el voto «de centro derecha» propiciando la debacle del PP. «Estamos en un momento complicado porque en el centro derecha hay nuevos partidos y el voto se divide. Y la verdad es que no me gusta criticar a nadie pero hay quien no ha gobernado ni la comunidad de vecinos... así que imaginad si le ponen a gobernar cientos de millones».

Tuvo así palabras contra Vox, pero también contra Ciudadanos al ridiculizar, sin mencionarle, a un Albert Rivera que se subió a un tractor semanas antes de las elecciones. «Está bien hacerse la foto en un tractor pero si no lo has hecho antes se te nota que es la primera vez que te subes a uno», dijo entre aplausos. «Es que a mí –añadió– hace poco me tocó coger una pala y echar tierra y se me notaba que no lo había hecho con anterioridad. Pues esto, igual», añadió.

Huir de los «reality políticos»

Pastor animó así a los presentes –también acudieron representantes políticos masculinos– a huir de los «reality políticos y de las frases huecas y bonitas» para presumir del «ADN del Partido Popular». El que tienen, según enumeró, el presidente Juan Vicente Herrera, Alfonso Fernández Mañueco y la propia candidata a la Alcaldía de Valladolid, Pilar del Olmo. El que tenía, añadió, un Mariano Rajoy «del que podría haber estado hablando toda la tarde». A él dirigió los elogios, hacia el que consideró que fue «el mejor presidente que ha tenido España» y que lo demostró «con muchos hechos, aunque tuviera poco rollo». Aquí se detuvo para criticar a quienes dicen «doscientas veces en un discurso ellos y ellas, ministros y ministras» y se olvidan de las políticas. «Que nos dejen de contar tanto rollo y vayamos a lo que realmente interesa, que son las políticas, los hechos».

Para finalizar, Pastor destacó la capacidad de gestión de Pilar del Olmo, aún consejera de Hacienda, «porque sabe de financiación como nadie y será alcaldesa peleona», antes de respaldar las políticas de igualdad que reflejará en su programa. Especialmente, dijo, las que se refieren a empleo, «que ayudan a tener independencia económica e intelectual».

Aunque no será hasta hoy cuando desgrane los primeros ejes de su programa, Pilar del Olmo aprovechó ayer este café con Ana Pastor para avanzar que centrará sus esfuerzos en conseguir el pleno empleo de la mujer porque «garantiza la dignidad» y en fomentar medidas de conciliación. «Vamos a aumentar las plazas de guardería, que en el anterior gobierno del Partido Popular se creaban 25 al año y ahora menos de la mitad».

Con respecto a la violencia machista, Del Olmo avanzó que lucharán porque sea «cero», con el compromiso de incrementar los efectivos de la policía municipal que se especialicen en la materia «porque se trata de concienciar en la educación y familia pero también en contar con efectivos que puedan reprimir esos comportamientos tan nefastos para la mujer».