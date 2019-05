El Partido Socialista Español invoca a San José Obrero en busca del cambio

«Os voy a robar a José Luis y a Alicia; Sergio, calienta»

Primero sonó como una frase más, pero después la remató. Luis Tudanca advirtió a los presentes, muchos de ellos ediles socialistas de la provincia:«Os voy a robar a José Luis [Vázquez, secretario de Cambio Climático en la Ejecutiva y aspirante a consejero de ídem] y Alicia [Palomo, alcaldesa de El Espinar]. Sergio [Iglesias], calienta que sales». Y es que Segovia aspira a conseguir tres procuradores socialistas. Ellos son los tres cabezas de cartel y además podría haber una Consejería en juego, llegado el caso. El acto celebrado ayer en Segovia se pospuso el viernes pasado por el fallecimiento de Alfredo Pérez Rubalcaba, y ayer el recuerdo para él resultaba ineludible. «Cuando tomé posesión por primera vez recibí una llamada y me dijeron «hola, Clara, soy Alfredo. Y pregunté '¿Alfredo Matesanz?' [un conocido locutor local]. Me dio un consejo, 'vosotros siempre cercanos'», recordó Clara Luquero. Tudanca también rememoró el consejo que recibió en su día de Pérez Rubalcaba.«Me dijo 'si no vives como piensas, acabarás pensando como vives'».