Otero acusa a Clara Luquero de no hacer nada contra la despoblación Reunión de las candidatutas de Ciudadanos en Segovia con la FES. / El Norte La número uno de la lista de Ciudadanos a la Alcaldía propone un Plan de Remodelación Integral de los Polígonos EL NORTE Segovia Martes, 21 mayo 2019, 11:17

Las candidatas de Ciudadanos (Cs) a la Alcaldía de Segovia, Noemí Otero, y a las Cortes de Castilla y León, Marta Sanz, respectivamente, visitaron ayer loa Federación Empresarial Segoviana (FES) donde se reunieron con varios de los representantes de la patronal. La aspirante de la formación naranja al Ayuntamiento transmitió las propuestas de su equipo en materia de desarrollo económico. «Llevamos dos décadas perdiendo población por una razón muy sencilla, el PSOE no ha hecho absolutamente nada por el desarrollo de Segovia», criticó la candidata a la Alcaldía. Noemí Otero argumenta que, ante un desarrollo económico «nulo» en las dos últimas décadas, «la gente no puede vivir aquí», a pesar de que el Ayuntamiento no tiene competencias en materia de empleo.

Ciudadanos se presenta a estas elecciones con la intención de «crear el ambiente más adecuado que propicie la instalación de grandes industrias en Segovia con las que se generará empleo de calidad, riqueza y fijación de población». En esta misma línea, Otero propone para el próximo cuatrienio la puesta en marcha de un Plan de Remodelación Integral de los Polígonos, así como el desarrollo de la zona del Prado del Hoyo. «Queremos ser una ciudad amiga de todo aquel que quiera crear un puesto de trabajo», apostilla la candidata de Cs, quien también se compromete a apoyar al comercio de siempre.