Óscar Puente: «Hay que votar pensando en la ciudad, los hijos, la calle y el futuro» Óscar Puente vota en el colegio Ponce de León. / HENAR SASTRE El alcalde de Valladolid y candidato del PSOE a la reelección augura menos participación que en las generales de abril VÍCTOR VELA Valladolid Domingo, 26 mayo 2019, 11:59

Reconoce Óscar Puente, alcalde de Valladolid y aspirante del PSOE para revalidar el cargo, que no vive estas terceras elecciones en las que se presenta como candidato con los nervios con los que afrontó anteriores citas electorales. Augura buenos resultados para su partido, pero advierte que «hasta que no haya avanzado la noche no podremos ver cuánto de buenos son«.

Puente ha asegurado este domingo por la mañana que posiblemente la participación sea más baja que en las elecciones generales del pasado mes de abril, pero confía en que se mantenga en torno al 70% y exista «una alta participación de la gente joven».

El alcalde y candidato del PSOE animó a votar «pensando en la ciudad, los hijos, las calles y el futuro». «Hay muchos motivos para ir a votar», dijo Puente, quien recordó que no solo importa el voto en las municipales, sino también en las europeas autonómicas, «porque el futuro de la comunidad parece que está en tendencia de cambio».

Puente ha depositado sus votos en el colegio Ponce de León.