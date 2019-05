Óscar Puente: «Rubalcaba fue en 2011 el padrino de mi candidatura, en tiempos muy difíciles» Pérez Rubalcaba y Óscar Puente, en la presentación de la candidatura a la Alcaldía en 2011. / HENAR SASTRE El PSOE de Valladolid suspende de la campaña electoral este viernes y sábado por la muerte del exministro socialista VÍCTOR VELA VALLADOLID Viernes, 10 mayo 2019, 17:31

Las puertas cerradas en la caseta de Ferrari, la megafonía muda, los folletos amontonados sin manos que los repartan. El PSOE vallisoletano ha suspendido esta tarde los actos de campaña programados para este viernes y el sábado en señal de duelo por el fallecimiento de Alfredo Pérez Rubalcaba.

La familia socialista en Valladolid muestra así su duelo por la pérdida de una de las figuras más relevantes del partido en los últimos años y que se convirtió, además, en padrino de Óscar Puente la primera vez que el hoy regidor de Valladolid optó a la Alcaldía, en 2011.

«Hace ocho años fue un gran apoyo para mí. En tiempos muy difíciles. Esta campaña le tendré presente en todo momento», escribió Puente en la red social Twitter. Horas antes, el jueves por la noche, en la ceremonia de pegada de carteles, las primeras palabras de Puente fueron, también, en recuerdo del «compañero» Alfredo Pérez Rubalcaba.

Pérez Rubalcaba y Óscar Puente, en la presentación de la candidatura a la Alcaldía, en febrero de 2011, en la Feria de Valladolid. / HENAR SASTRE

«Hace ocho años, cuando fui candidato por primera vez, él fue mi padrino de candidatura, fue el que me apoyó, el que me empujó. Le estaré eternamente agradecido. Le voy a tener en la mente toda la campaña, como tendré a Tomás Rodríguez Bolaños, que hace cuatro años estuvo aquí, acompañándonos. Es lo que tiene pertenecer a un partido tan grande, con 140 años de historia, y con referentes tan importantes como ellos», añadió el regidor vallisoletano.

La ceremonia de aquella apuesta del PSOE vallisoletano por Óscar Puente tuvo lugar el sábado 5 de febrero de 2011 en la Feria de Valladolid. Alfredo Pérez Rubalcaba era entonces poderoso vicepresidente, ministro del Interior, portavoz del Gobierno con José Luis Rodríguez Zapatero. Allí, Óscar Puente aseguró que la ciudad estaba «rozando el cambio» (tardaría cuatro años más en llegar, en 2011 ganó de nuevo el PPcon León de la Riva). «En los últimos diez años he superado muchos obstáculos, estoy preparado y quiero transmitir este optimismo», defendía entonces Puente, que proponía «una ciudad abierta, moderna y próspera. No me conformo con que sea bonita. Los vallisoletanos son exigentes y saben que la ciudad puede dar más de sí».

Después de escuchar a Puente en la tribuna de oradores, Pérez Rubalcaba destacó sus palabras «apasionadas y apasionantes. Lo más importante de Óscar son sus aptitudes políticas, respetuosas y consideradas, y eso merece una reflexión», dijo entonces Rubalcaba, a quien Puente definió como «la roca del proyecto socialista». Con el tiempo, Puente sería uno de los primeros y grandes defensores del proyecto de Pedro Sánchez. Pérez Rubalcaba apoyó a Susana Díaz.

Hoy, ocho años después, Puente afronta su tercera campaña electoral como candidato. Sus primeras palabras fueran de recuerdo para el exministro. «Siempre estará en nuestra memoria. Orgullo haber compartido con él la lucha y tantos momentos bonitos». A continuación, el candidato del PSOE a revalidar la Alcaldía –el jueves por la noche, antes del fatal desenlace– apeló a «la ilusión».

la caseta del PSOE en Ferrari permanecerá cerrada el viernes y sábado. / RAMÓN GÓMEZ

«No quiero apelar al miedo, a que la gente piense que puede venir algo peor. Quiero que piense que este Gobierno ha merecido la pena, que han merecido la pena estos cuatro años de trabajo y que hay que continuar, que hay motivos para tener ilusión y que este Gobierno continúe», dijo Puente, quien oteó el futuro que dibujan las encuestas. «Creo que hay una tendencia clara del PSOE al alza, sobre todo en aquellas localidades con candidatos más fuertes. La incógnita es cómo va a aguantar el PP, y qué va a pasar con otras formaciones, porque ya se detecta la bajada de Vox».

Las rosas socialistas se han teñido este viernes de luto, en el inicio de la carrera electoral. El PSOE ha anunciado este viernes por la tarde que su caseta de campaña (ubicada en la calle Ferrari) permanecerá cerrada hasta el domingo, como muestra de duelo por la muerte de Alfredo Pérez Rubalcaba.