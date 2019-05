Óscar Puente retoma la campaña: «Hemos estudiado cuatro años. Otros ni han abierto el libro» Óscar Puente, junto a miembros de su candidatura, en la Feria del Disco. / V. V. El alcalde y candidato del PSOE a la Alcaldía apuesta por «más empleo, igualdad y transporte público» frente a quienes «vuelven con el cuento del soterramiento» VÍCTOR VELA VALLADOLID Domingo, 12 mayo 2019, 13:57

«Óscar, ¿quieres un poco de suerte?», le tienta Ana María Bueno, vendedora del cupón de la Once, al alcalde y candidato del PSOE, Óscar Puente, de campaña esta mañana por la plaza de Portugalete. «Venga, dame dos», responde el político, que no le hace quiebros a un poco de fortuna para la cita electoral que se avecina. El 29584. Suma 28, uno más de los ediles que se elegirán el 26 de mayo. Que a su vez suma diez. Dos más de los concejales que el PSOE tiene ahora en el Consistorio. Cuatro menos de los necesarios para la mayoría absoluta. «Toma, guárdalos», le dice Puente a sus compañeros de comitiva. Y continúa el paseo.

El PSOE ha retomado este domingo por la mañana la campaña después de dos jornadas de luto por el fallecimiento de Alfredo Pérez Rubalcaba. «Han sido dos días muy tristes. Nos hemos lamido las heridas, pero hay que seguir. Hay que seguir por la gente que, como Alfredo, han empujado este partido durante 140 años para conseguir una sociedad más igualitaria y justa, que es a lo que el PSOE aspira».

Puente se ha acercado a mediodía hasta la caseta que el PSOE ha instalado en la calle Ferrari y que desde el viernes permaneció cerrada en señal de duelo por el fallecimiento del exministro del Interior. Esta mañana ha levantado de nuevo la persiana para repartir globos, caramelos y folletos. Allí, a pie de caseta, con una gran foto suya detrás, Puente ha trazado las línea de su campaña, de un «proyecto de esperanza y optimismo», que quiere enfocar hacia «una ciudad más dinámica y viva», que ponga el acento en «más avance en el empleo, porque esta ciudad tiene a 10.000 personas menos en el paro que hace cuatro años», hacia «mejoras en el transporte público [promete ampliar la gratuidad en Auvasa hasta los menores de 15 años], la limpieza». «Los demás, que hagan lo que quieran», asegura Puente en relación al PP. «Ellos quieren llevar la campaña a un solo terreno, el soterramiento, porque no tienen nada que ofrecer en materias como la igualdad, la vivienda, el transporte públic, los servicios públicos básicas. Se centran en un tema a ver si suena la flauta. Yo no voy a entrar más al juego. No me interesa más este debate. Sobre el soterramiento ya se ha dicho todo lo que había que decir. El que quiera seguir con el cuento, que siga», dijo, en relación con la «inviabilidad» económica de enterrar las vías, después de que la sociedad Alta Velocidad tuviera que hacer frente a una deuda de 400 millones de euros.

De paseo hacia Portugalete, donde Puente revisó una buena colección de vinilos en la Feria del Disco (José Feliciano, Cliff Richards o Phil Collins a un euro), el candidato del PSOE protagonizó su primer paseo de campaña. «La afronto como el estudiante que ha preparado durante cuatro años la lección, que se la sabe y que ahora solo tiene que repasar, soltarla y explicarla bien. Otros necesitan más la campaña porque no han abierto siquiera el libro y tiene que aprenderlo todo a toda velocidad. Nosotros tenemos un buen programa, una buena propuesta para Valladolid y ahora hay que explicársela a los ciudadanos». Dijo. Y si acaso, con un pellizco de suerte. El 29584.