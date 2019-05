Del Olmo conservará el centro de igualdad y todo aquello que suponga «un paso adelante» La candidata del PP a la Alcaldía de Valladolid, Pilar del Olmo, degustó este domingo la paella en el barrio de San Isidro. / El Norte Incluirá la violencia machista en Servicios Sociales y dice que la mayor defensa de la igualdad es que el PP le tiene a ella de candidata L. S. Domingo, 19 mayo 2019, 17:58

Pilar del Olmo no está dispuesta a dar «ni un paso atrás» en la lucha contra la violencia machista. Nada de frenos, y mucho menos de retroceso. La candidata del Partido Popular a la Alcaldía tiene claro que las políticas sobre la mujer y en pro de la igualdad sustentarán buena parte de su mandato en caso de alcanzar la mayoría suficiente como para gobernar el Ayuntamiento. «Las políticas son claras; de empleo enfocadas a la mujer, de conciliación a favor de la vida laboral y familiar y, sobre todo, para erradicar la violencia de género. Son las tres en las que voy a centrar mi mandato en el Ayuntamiento», apuntó esta mañana, durante su participación en la carrera de la Mujer organizada por El Norte de Castilla.

Las políticas sobre la mujer se enmarcarían, según dijo, en la Concejalía de Servicios Sociales y serán así imprescindibles en el Ayuntamiento que Del Olmo quiere gobernar porque «no podemos descuidarnos ni un momento, pues todavía por desgracia hay muchísimas mujeres que sufren cada día la violencia de sus parejas, y es algo que en el siglo veintiuno es inconcebible».

No habrá ni un paso atrás, pero mantendrán «todas aquellas cosas que han supuesto un paso adelante». Enmarca aquí el centro municipal de Igualdad que el actual gobierno abrió en este mandato pero que el Partido Popular consideró hace cuatro años innecesario. «El centro de la mujer que se ha creado en esta legislatura se mantendría, pues tampoco creo yo que haya que revocar todas las políticas que hayan hecho otros si tienen una causa y una justificación», admitió, por lo que añadió que conservará «todas aquellas cosas en las que se ha dado un paso adelante, pues no no tengo por qué revertirlo porque lo haya hecho un alcalde socialista». Máxime, dijo, cuando «hay que dar esos servicios que se prestan a las víctimas de maltrato, proveerlas de viviendas donde puedan estar alejadas del maltratador y violencia cero».

La candidata del Partido Popular acotó que aún queda «camino por recorrer y por andar» en todas las ciudades y en todos los pueblos. «Nos queda mucho camino y por eso las políticas de igualdad son fundamentales». Señaló así que éstas deberán pasar por «tener un empleo digno, porque es lo que muchas veces te hace ser independiente y no tener que pasar por conductas machistas», pero también por aplicar servicios que promuevan la conciliación «para que podamos trabajar y a la vez ser madres y poder hacer nuestra vida».

Defendió así que el Partido Popular, acusado «a veces» de no defender la igualdad, ha confiado en ella, una mujer, para encabezar la lista al Ayuntamiento de Valladolid y poder ser alcaldesa. «La defensa más palpable es que dan la oportunidad a una mujer de ser la primera alcaldesa de Valladolid», concluyó.