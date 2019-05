Nueve candidatos de Vox Medina renunciarán a la lista Ocho de los 21 miembros de la candidatura de Vox que acudieron a la presentación el día 11. / P. G. Los aspirantes no han formalizado la baja porque confían en no ocupar un escaño en el Ayuntamiento PATRICIA GONZÁLEZ Martes, 14 mayo 2019, 08:11

Nueve miembros de la candidatura con la que Vox concurre a los próximos comicios municipales de Medina del Campo han decidido apartarse de la formación debido a «discrepancias con el coordinador, Agustín Arroyo San Juan, (histórico militante del PP en la localidad) y por el nombramiento de Begoña García de la Rúa como candidata». A pesar de asegurar que «nos hemos caído más de la mitad de la lista», estos militantes de Vox no han renunciado formalmente a la lista porque alegan que «la ley no lo permite» y creen que no van a ser elegidos. (Ley Electoral establece que «las bajas que se produzcan después de la proclamación se entenderán cubiertas por los candidatos sucesivos y, en su caso, por los suplentes. Las candidaturas pueden retirarse en cualquier momento anterior a la celebración de las elecciones»).

Los miembros de la lista que no están conformes con «cómo se están haciendo las cosas» en Medina se han puesto en contacto con la dirección nacional de Vox en Madrid para buscar una solución. Así, se habrían desvinculado de la formación Julio Antonio Fernández Tomé (número 2), José Carlos Gordaliza (7), Leticia Díaz (8), Daniel Espinosa (9), Sergio Vegas Cid (10), Josefa del Río (13), Ángela Azucena Moyano (14) y María del Pilar Rico (17), según fuentes del partido, que presentó el pasado sábado su lista con una baja presencia tanto de público como de candidatos.

El coordinador de Vox en la villa, Agustín Arroyo San Juan, dijoayer que «me consta el descontento de algunas personas, aunqueel nombre de la candidata lo impusieron Madrid y Valladolid. Después del 26-M veremos qué pasa y en qué queda todo esto».