Noemí Otero: «No sabemos en qué posición vamos a estar» Noemti Otero, de Cs, con el diputado Eduardo Calvo y Alfonso Martín. / Óscar Costa La candidata de Ciudadanos, contenta por haber mejorado sus resultados, asegura que la formación naranja será el altavoz de los segovianos en el Ayuntamiento QUIQUE YUSTE Segovia Lunes, 27 mayo 2019, 13:47

Alegría moderada en Ciudadanos, formación que dobla el número de votos conseguido con respecto a las pasadas elecciones municipales y pasa de dos a tres concejales en la Corporación municipal. Sin embargo, los resultados conseguidos por la formación naranja sitúan a Noemí Otero, su cabeza de lista, lejos de una Alcaldía con la que soñaron durante la campaña electoral. Lejos también de un 'sorpasso' al Partido Popular y sin apenas opciones de formar un gobierno con la formación de Pablo Pérez, Ciudadanos no descarta, sin embargo, ser el apoyo que necesita Clara Luquero para seguir en la Alcaldía. «La idiosincrasia de Ciudadanos es el diálogo, el consenso y la capacidad de hablar. Es lo que hemos practicado y lo que seguiremos haciendo», subraya Noemí Otero, quien no aclara si su formación mantiene el veto al Partido Socialista que Albert Rivera ha anunciado durante las últimas semanas. «Nosotros apostamos por mejorar Segovia y ahí vamos a estar, pero no sabemos en qué posición», señala Otero, que se estrenará como concejala de la formación naranja en el Ayuntamiento de Segovia.

«Estamos muy orgullosos por el resultado», declara Otero, que agradece a los segovianos su participación en las elecciones. «Al final se va a gestionar nuestra ciudad durante los próximos cuatro años en función a los resultados de hoy y nosotros vamos a ser el altavoz de los ciudadanos».