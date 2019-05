«Ahora es el momento del cambio, ya no vale con gestionar, hay que inventarse un modelo de ciudad nuevo, una nueva Salamanca» Ana Suárez, con su perro, Luke Skywalker. / MARÍA SERNA Ana Suárez, Candidata de Ciudadanos Salamanca ROSA GARCÍA / WORD SALAMANCA Lunes, 20 mayo 2019, 12:13

Natural, cercana, solidaria, defensora de los animales,... así es Ana Suárez, una leonesa que con 18 años vino a Salamanca para estudiar Psicología, sintió que este era su sitio y se quedó; 28 años después, aspira a ser la alcaldesa de la capital por Ciudadanos; una candidatura de «gente normal, ilusionada y en la que todos aportan, porque queremos un cambio: hacer política para la gente».

-¿Cuándo y por qué decidió dar ese paso e implicarse en política?

-Nunca había tenido ninguna vinculación política, ni en mi familia tampoco. En las elecciones europeas de 2014, el triunfo de movimientos extremistas me preocupó mucho, porque veía que entrábamos en una dinámica de política muy hostil, muy fea, lo que yo entendía que no tenía que ser la política, ganas de primar los intereses personales por encima del bien común. Pensaba ¿cómo es posible que no haya gente 'normal' en política?¿cómo es posible que no haya alguien que piense lo mismo que yo?, que lo que hay que hacer es trabajar para la gente y no insultarse. Y en ese momento, Ciudadanos empezó a irrumpir más en el escenario y me gustaron las formas. Después empecé a conocer el fondo, me gustó y me afilié. Lo de acabar en la lista en 2015 fue accidental, estaba en el momento oportuno en el lugar adecuado, me lo propusieron y quise apoyar; en ese momento no había expectativas de conseguir ni un solo concejal.

-¿Ha sido gratificante la experiencia de estos cuatro años?

-Mucho. Ha habido momentos malísimos y momentos buenísimos, pero jamás he crecido tanto como persona. Todo el mundo debería de tener el privilegio de poder ser concejal de su localidad.

-¿Porque es cuando se conoce realmente a la ciudad, a las personas?

-Exacto, y la sensación de pensar mucho más allá de lo que tú pensarías. Ves las cosas de una determinada manera y empiezas a verlas desde diferentes perspectivas y todos tienen una pizca de razón. Esa capacidad para ver la globalidad de cada tema es algo que te ayuda a crecer muchísimo.

-¿Y esos momentos malos?

-Cuando murió Tina, nuestra compañera, fue tremendo. Tantas horas juntos, tantas dificultades, genera unos lazos muy intensos; en ocho meses creamos todos tal vínculo que cuando se va alguien de golpe y de esa manera, pues te quedas 'descolocao'. Fue muy duro. Después hay otros momentos malos, cuando intentas hacer cosas y no lo consigues, no te entienden o no te escuchan y es fustrante.

-Al estar en la opisición, no se puede lograr lo que se quiere...

-No estás en Gobierno. Es la parte del juego. Hay una parte de la política que es muy ingrata y esa es la que frustra. Pero en su conjunto compensa y para mí es una gran satisfacción que me llamen personas porque tienen un problema y confían en mí para resolverlo; es impagable.

-Te ven muy cercana, muy 'normal'...

-Claro. Yo no entiendo que haya políticos que no se sientan gente de la calle. Esto es una gran familia y hay gente que se tiene que encargar de organizar las cosas y resolver los problemas; eso es el Ayuntamiento, es muy simplista, pero tenemos que conseguirlo. Ha habido unas épocas en las que había que marcar unas bases, asentarse, y ahora es el momento del cambio y de que la política realmente sea un servicio al ciudadano. Ese es el objetivo, sino, no tiene razón de ser.

-Parece que ese mensaje está enganchando, visto los resultados

-Es que debería de ser así. Cada uno tiene que defender su cachito y entiendo también que para poder hacer esto tienes que ganar las elecciones, jugar con las mismas armas que los demás, pero si perdemos la perspectiva y el objetivo de que esto es servir al ciudadano, no tiene razón de ser.

-Como mujer, ¿qué significa encabezar la lista y tener opción a ser la primera alcaldesa de Salamanca?

-Mucha responsabilidad. No me había sentido especialmente diferente por ser mujer, pero, a medida que se acerca la gente a las carpas a decirme 'qué bien, eres la primera mujer que tiene opciones reales para ser alcaldesa', ya te paras a pensar. Me da muchísima responsabilidad, sea mujer o no, da vértigo.

-Antes era impensable que una mujer encabezara alguna candidatura, ¿se ha avanzado mucho en igualdad?

-He tenido la inmensa suerte de estar en este partido. Cuando se habla de igualdad es porque es un problema; en los partidos donde hay que buscar la igualdad es porque no fluye de una manera natural y en Ciudadanos la igualdad fluye de una manera natural, ni se ponen ni se quitan personas por ser hombre o mujer, ni se mete a calzador. Hay que tener lista de paridad, evidentemente, pero las dos primeras de Salamanca somos mujeres; una mujer primera ya es raro, pero las dos primeras, creo que jamás ha pasado; se han primado los perfiles, ha sido un fluir tan natural que no me he parado a pensar y me da mucho orgullo, vértigo, responsabilidad, emoción, miedo, valor... de todo.

-¿Como ve la situación de igualdad mujer-hombre?

-Muy complicado, muy difícil y hay mucho que trabajar. El mayor problema de la igualdad es ese desequilibrio, siempre hay alguien poderoso y alguien sumiso. La brecha salarial es muy importante, pero el hecho de que muchísimas mujeres estén supeditadas me parece terrible. Que una mujer no pueda crecer, no pueda volar, porque se siente atada a un hombre, emocionalmente, económicamente o familiarmente, eso me parece terrible; que no pueda separarse porque no pueda mantener a su hijos y tenga que aguantar, ya no entro en temas de maltrato, porque eso ya es el colmo, sin llegar al maltrato, que una mujer tenga que ser infeliz por estar limitada económica o laboralmente, esa es la base de la desigualdad.

-¿Cómo se puede solucionar?

-Ayudando a las mujeres, desde chiquititas. Con mucha educación y sabiendo que tienen un respaldo alrededor, sabiendo que si deciden dar ese paso no van a estar solas. Una red de apoyo a la mujer es vital y es una de las líneas de nuestro programa, porque si en todo hace falta invertir, en el tema de las mujeres hay que hacerlo el doble, el triple o lo necesario.

-Si llegan al Gobierno, ¿van a crear una Concejalía de la Mujer?

-No es un Concejalía, es que tengamos siempre la perspectiva de la mujer en todas las áreas. Cuando limitas algo se crea una burbuja y lo que tenemos que hacer son políticas de igualdad efectiva en todas las concejalías. Al igual que hay que hacer con la discapacidad. En todas las áreas de gestión del Ayuntamiento hay que tener en cuenta las necesidades especiales de cada colectivo.

-¿Cómo ve la ciudad? ¿Ha mejorado en estos cuatro años?

-Mejor que hace cuatro años, sin duda. Nosotros hemos trabajado mucho. Hemos intentado que los proyectos que fueran buenos para la ciudad salieran hacia adelante. Me siento muy orgullosa de decir que hemos trabajado para que la ciudad no se paralizara; alguien tenía que aprobar presupuestos, ordenanzas fiscales, proyectos, y la oposición no estaba por la labor de avanzar, porque pensaba que ya estábamos nosotros para eso. Entonces, tomamos la decisión de ser responsables, aunque no se entienda; apoyamos una investidura, porque de lo contrario no teníamos Ayuntamiento, apoyamos unos presupuestos, porque de lo contrario no tenemos presupuestos. Ha habido que negociar, llegar a acuerdos y apoyar para seguir avanzando; fruto de todo eso, hemos tenido presupuestos, iniciativas, cuestiones como el suelo industrial, el puerto seco, ya tenemos suelo industrial para que vengan empresas, cómo no vamos a apoyar eso; se negocia, se busca la mejor fórmula, se corrigen deficiencias, pero se apoya.

-No se suele apoyar porque son proyectos de otro partido

-Exacto, pero tenemos que ser responsables. Ahora tenemos ya la posibilidad de que se asienten empresas, hemos dado un paso importante, hay que seguir trabajando muchísimo. Por ejemplo, una Concejalía que nosotros sí planteamos que se cree es la de Empleo. Porque ahora mismo todo lo relacionado con empleo está en el área de Promoción Económica, que depende de la Sociedad de Turismo; y algo tan importante como la empleabilidad no puede ser una subárea de un área, eso sí tiene que ser algo que implique una dedicación muy exclusiva, y todo esto teniendo en cuenta que el empleo no es una competencia nuestra, pero sí es competencia las empresas que se instalan aquí y los salmantinos que necesitan trabajar, es nuestra responsabilidad. Pretendemos esa Concejalía específica donde se trabaje con emprendedores, empresas ya establecidas con necesidades, atraer a nuevas empresas, pero a la vez trabajar con la gente que necesita empleo o formarse... Hay que unir todos los elementos relacionados con este tema y trabajar de manera conjunta. En eso sí hemos avanzado respecto a hace cuatro años y estoy muy orgullosa, si no hubiéramos estado aquí, no sé si otro grupo de la oposición hubiera apoyado estos proyectos. Al igual que otras cosas que hemos tenido que proponer para que salieran adelante.

-¿Por eso es necesario que en los ayuntamientos haya distintas fuerzas políticas y no dos partidos?

-Exactamente. Y eso es lo que te está diciendo la sociedad: queremos que haya varias fuerzas políticas, pero que os entendáis. Creo que de todo el espectro político ahora mismo ese mensaje solo lo hemos entendido nosotros, no hemos venido aquí a insultarnos, sino a construir; si los demás lo han entendido, no lo demuestran.

-¿Se ha demostrado en el Ayuntamiento?

-No. Para mí es muy gratificante estos años la calidad humana que he encontrado en los concejales y en el personal de todos los grupos. Vienes con unos estereotipos que no son ciertos, hay gente muy trabajadora y motivada en todos los grupos, solo que llegado a cierto punto, pues les pierde el 'paripé' y es una lástima. No pasa nada por apoyar iniciativas de otros grupos si entiendes que son beneficiosas para la ciudad. Nosotros lo hemos demostrado y creo que van a cambiar las cosas, que vamos hacia esa política que mira por el ciudadano.

¿Cuáles son las propuestas más importantes del programa?

-El empleo es el principal problema y de ahí deriva la despoblación. Una persona con trabajo mueve riqueza y todo fluye. El resto de cuestiones son muy importantes, pero lo fundamental es el empleo. Pero más allá de este tema concreto, sí que estamos en un momento en el que hay que plantear la ciudad de otra manera, de forma más integral. Lo que se ha hecho hasta ahora mal o bien es gestionar, pero hay que ir más allá, es decir, tenemos dos universidades, una riqueza patrimonial brutal, suelo industrial con la posibilidad de traer empresas y vamos a ser un nexo de comunicación importante, tenemos un montón de elementos que hacen imposible de verdad que Salamanca no despegue. No vale con gestionar, hay que ir más allá, proponer, inventarse un modelo de ciudad nueva, cambiar este modelo de gestión por un modelo de innovación; ver qué elementos tenemos en la ciudad en su conjunto, analizar posibilidades, fortalezas, carencias,... veamos cómo podemos sacar adelante las cosas. Es el momento de idear un nuevo plan de ciudad, una nueva Salamanca.

-Y respecto al turismo, ¿alguna medida a destacar?

-Se ha incrementado en número de visitas, pero el problema es que siguen estando muy pocas noches. Hay que seguir trabajando para ofrecerles algo más por lo que quieran quedarse más tiempo. Hay recurso turísticos que explotar más allá del eje Plaza Mayor-Catedrales-Universidad. Tenemos que ser capaces de integrar y promocionar otra serie de enclaves, también de la provincia; además, de identificar a colectivos estratégicos y diseñar un modelo de turismo que les enganchen, por ejemplo, a las personas con alguna discapacidad.

-Para finalizar, expectativas de resultados y posibles pactos...

-La sensación es que el mensaje ha calado. Después del 26, hay que sentarse a ver qué es lo que nos han dicho los ciudadanos y cómo articularlo. Mayorías absolutas no va a volver a haber y los pactos serán necesarios; nosotros no tenemos ningún complejo ni problema en negociar, es lo que hemos hecho estos años; vamos a buscar siempre el bien del salmantino.