Mateos reivindica la figura del Defensor del Mayor como iniciativa del PSOE
SALAMANCA Miércoles, 15 mayo 2019, 11:42

El candidato del PSOE a la Alcaldía de Salamanca, José Luis Mateos, reivindicó ayer como propuesta de su partido la creación del Defensor del Mayor, que ayer anunció el candidato del PP a la Alcaldía de Salamanca, Carlos García Carbayo, recordando que es una iniciativa que «viene de una moción del PSOE de octubre del año pasado».

«Varios meses después, no se ha puesto en marcha», criticó Mateos, quien reiteró su compromiso de hacer que «sea una realidad a partir de junio», como «idea que partió» de la formación socialista «en colaboración con la Federación de Asociaciones de Mayores» de la ciudad de Salamanca, y cuyo responsable será «una figura reconocible, apoyada por todos, no asociada a ningún partido político y que dé fluidez al diálogo entre el Ayuntamiento de Salamanca y las personas mayores».

«Las personas mayores tienen que aportar mucho todavía y no se las puede dejar de lado», señaló Mateos, quien también anunció hoy que, si llega a la Alcaldía de Salamanca, promoverá «un pacto intergeneracional para aprovechar los recursos en fomentar el envejecimiento activo y hacer de Salamanca una ciudad más amigable y habitable para las personas mayores».

La idea de este pacto intergeneracional es «hacer que la sabiduría de los mayores sea transferible a las generaciones siguientes», bajo la premisa de que las personas de edad avanzada «tienen mucho que aportar y, hasta ahora, no se les ha tenido en cuenta», por lo que Mateos también comprometió una «mayor participación» con la figura del Defensor del Mayor y con el Consejo de Mayores.

Además, entre las propuestas para este colectivo del candidato socialista a la Alcaldía de Salamanca, presentadas ayer, se encuentra la creación del programa 'Envejecer en Casa', que «va más allá de la asistencia social que se ha llevado a cabo en los últimos años» y refuerza las acciones de acompañamiento a las personas mayores con «una mejor accesibilidad e instalación de domótica en las viviendas», con el objetivo de «mejorar la calidad de vida de los mayores».

También se llevará a cabo una «importante implementación de acciones concretas para el envejecimiento activo» a través de la «rehabilitación de espacios de los mayores, un mayor papel para el Consejo de Mayores y un desarrollo efectivo de Salamanca como ciudad verdaderamente amigable con las personas mayores».

Por último, Mateos comprometió «programas con unidades específicas de envejecimiento saludable, con acciones de prevención precoz, diagnóstico y rehabilitación en situaciones que se deriven de problemas funcionales asociados al desarrollo cognitivo de las personas mayores», así como «actividades culturales e incremento de recursos para el envejecimiento activo», a través de «viajes y excursiones de carácter cultural y saludable fuera de Salamanca».

Decisión de la Junta Electoral de Zona

Durante su intervención ante los medios, Mateos también valoró la decisión de la Junta Electoral de Zona de no aceptar la denuncia contra el candidato del PP, Carlos García Carbayo, por una supuesta petición del voto en precampaña. El candidato socialista a la Alcaldía de Salamanca señaló que «respeta» dicha decisión pero aseguró que «para quien escuchase el audio es meridianamente claro que había un candidato que pedía el voto para el PP».

«Eso no se puede hacer, es un incumplimiento de la Ley Electoral y lo mantengo», continuó Mateos, para quien «el candidato del Partido Popular está haciendo acciones que contravienen la Ley Electoral». «Son trampas y no se pueden hacer trampas en periodo electoral», sentenció el candidato socialista salmantino, para quien «la ciudadanía tiene que desterrar de las instituciones a quienes no actúan con honestidad».