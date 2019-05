Mateos llama a la movilización del voto para «garantizar el cambio» en la ciudad José Luis Mateos y parte de su equipo electoral posan ante el Ayuntamiento de la capital. / LAYA El candidato socialista confiesa que son optimistas e insiste en que tras casi 25 años de mandato, el PP «merece pasar a la oposición» D. BAJO / WORD Sábado, 25 mayo 2019, 12:14

El PSOE aprovechó el último día de campaña para insistir en su mensaje clave: «el cambio es posible».

El candidato socialista a la Alcaldía, José Luis Mateos, llamó a todos los salmantinos a «que se movilicen, porque la movilización garantiza el cambio y éste pasa por la opción del PSOE. Nos dirigimos a quienes han confiado en el PSOE para que vuelvan a hacerlo y a quienes no, para que lo hagan». La alternativa en la Alcaldía «depende de que el PSOE sea la fuerza mayoritaria, esté fuerte y reciba los votos suficientes para conforma el gobierno del cambio en la corporación». Los socialistas «somos optimistas» y solo habrá un nuevo partido al frente de la ciudad «si la movilización se produce en las urnas. Cada voto es un voto para la esperanza, el optimismo y un futuro mejor para Salamanca», insistió Mateos. «Confiamos en el factor de movilización positiva. Salamanca es una ciudad maravillosa y se merece un gobierno a la altura. No lo ha tenido en 25 años y a partir del 15 de junio esperamos que su gobierno esté a la altura de la ciudad».

Soluciones

José Luis Mateos agradeció a su equipo «su labor, su apoyo incondicional y su labor en las calles para conocer los problemas de los salmantinos más de cerca y colocarnos en una situación para plantear soluciones, fundamentalmente relacionadas con el empleo, la falta de oportunidades, el bienestar de los jóvenes y los mayores... a quienes vamos a plantear soluciones desde el gobierno municipal».

El alcaldable socialista también hizo algún llamamiento a la serenidad y pidió no extrapolar los resultados de las generales a las municipales. En aquéllas el PSOE ganó la ciudad por menos de 1.000 votos. «Los resultados son independientes. Confiamos en que los vecinos piensen en el futuro de Salamanca. Mi compromiso sólo es con Salamanca y lo cumpliré desde el gobierno municipal», con una labor «eficiente y eficaz de los recursos municipales de todos los salmantinos y la garantía de un futuro mejor para Salamanca».

El último día de campaña tampoco podían faltar las alusiones al PP, el único partido al que el PSOE ve como rival por la Alcaldía. Además de las referencias a los casi 25 años de mandato popular, Mateos denunció que el PP «está acostumbrado a hacer trampas» y que «algunos usan las instituciones como su patrimonio o su cortijo y ese es el problema». En el PSOE «hemos intentado hacer de la crítica al PP algo constructivo y mirado al futuro, sabiendo que somos una alternativa viable y honesta, que nos hemos dirigido de forma cercana a los vecinos. Otros no se si han hecho una campaña tan limpia como deseábamos algunos, en su conciencia quedará».

«Las elecciones las ganamos las que nos comportamos de manera cívica, honesta y respetando a los ciudadanos», insistió. «Quienes no les han respetado en 25 años, no lo harán en el futuro. Por esa higiene que necesitan las instituciones, quienes no han respetado a los ciudadanos merecen pasar a la oposición», concluyó.