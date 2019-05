Mateos asegura que «cada día huele más a cambio» en Salamanca Mateos y Pablos, durante un mitin en el auditorio de San Blas de Salamanca. / ICAL El Candidato socialista a la Alcaldía afirma que en PP tiene el «síndrome de la noria», puesto que «giran y giran, buscando el centro» ICAL SALAMANCA Lunes, 20 mayo 2019, 12:01

El candidato socialista a la Alcaldía de Salamanca, José Luis Mateos, afirmó ayer que «cada día huele más a cambio» en su ciudad y en la Junta, porque señaló que después de casi 25 y 32 años del PP, se necesitan gobiernos «decentes», frente a un Partido Popular, que recalcó tiene el «síndrome de la noria», puesto que «giran y giran, buscando el centro, y no saben donde están».

Mateos, que participó en el décimo día de la campaña electoral en un mitin en el auditorio de San Blas de Salamanca, al que acudieron 300 personas, pidió desalojar a los 'populares' del Ayuntamiento, que aseguró va a ser de todos los vecinos. «Es una oportunidad única, histórica y está en nuestras manos, lo tenemos que conseguir», dijo Mateos, quien pidió concienciarse en que existe la opción del pasado, del PP, o la del futuro, que destacó representan los socialistas. Por ello pidió dejarse la piel en esta campaña electoral para que no gobiernen los 'populares'.

Además, señaló que el PP solo ha dejado falta de población, con la pérdida de 10.000 habitantes en ocho años, y oportunidades, para lo que propuso planes de empleo y «razones» para que aquellos que se han marchado vuelvan y los que han pensado en irse, no lo hagan. Aseguró que será un alcalde «reivindicativo», no como el que ha habido -dijo- hasta ahora, pero también cercano y accesible, y expresó su compromiso con los barrios, mas allá del centro.

Pablos advierte que votar a otro partido que no sea el PSOE beneficiará al PP

Asimismo, el candidato socialista a la Alcaldía aprovechó para exigir al que considera el próximo presidente de la Junta, su compañero de partido Luis Tudanca, que dote de un centro de salud a los barrios de Prosperidad y El Zurguen y de una residencia para mayores a Puente Ladrillo.

Muy útiles

El cabeza de lista a las Cortes del PSOE por Salamanca, Fernando Pablos, subrayó que por primera vez en años las elecciones no tienen escrito su resultado y advirtió de que votar por cualquier otra opción que no sea su partido beneficia al PP. Por ello, animó a pelar por ganar el 26 de mayo y no confiarse por la victoria cosechada el pasado 28 de abril en las generales.

También, señaló que la provincia ha entregado mucho al PP y éste no le ha devuelto casi nada. Así, subrayó que Castilla y León tiene las terceras tasas universitarias más altas, pero recalcó que gracias a los socialistas se situarán en la media española.

Además, subrayó que el Hospital de Salamanca, que recordó todavía no está terminado, cuenta con nueva tecnología. En definitiva, señaló que cuando ha habido un problema en Salamanca, ahí han estado los socialistas. «Hemos sido muy útiles» en la oposición, dijo, por lo que remarcó lo que harán si llegan al gobierno.

Pablos, también secretario provincial del PSOE de Salamanca, arrancó su intervención con un recuerdo para el fallecido Alfredo Pérez Rubalca, cuya pérdida hizo que este acto se retrasara hasta este domingo. Defendió el legado de los socialistas tanto en España como en la capital salmantina, donde un regidor del PSOE como Jesús Málaga convirtió una «carbonera en ruinas» en un centro al servicio de los ciudadanos. También, destacó el sacrificio personal de quienes componen las listas municipales.